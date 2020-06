Neven Subotic im Gespräch : „Klopp sollte Bundestrainer werden“

Neven Subotic wurde im Sommer 2007 unter Jürgen Klopp in Mainz Bundesligaprofi und wechselte ein Jahr später mit ihm zusammen zu Borussia Dortmund. Heute spielt er bei Union Berlin.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Was sagen Sie als Profi, Fußballfan und ehemaliger Spieler von Jürgen Klopp über dessen Erfolg, ein Jahr nach der Champions League nun mit dem FC Liverpool nach dreißig Jahren auch erstmals die englische Meisterschaft gewonnen zu haben?

Fußballprofi und Fußballfan zu sein fühlte sich auch in diesem Fall wie dasselbe an. Es ist faszinierend zu sehen, was für eine großartige Entwicklung diese Mannschaft genommen hat, ohne dass dafür große Veränderungen notwendig waren. Der wichtigste Einkauf war der von Vergil van Dijk, aber im Kern hat er eine Mannschaft übernommen, die gut war und die er zu einer herausragenden gemacht hat, man kann sogar sagen: zu einer legendären Mannschaft. Und das alles innerhalb von wenigen Jahren. Es macht nicht nur großen Spaß, zu sehen, wie er das in Liverpool macht, sondern auch, wie seine Spieler das machen.