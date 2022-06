Neven Subotic im Interview : „Ich habe mich geschämt“

Neven Subotić, geboren am 10. Dezember 1988 in Banja Luka im damaligen Jugoslawien, spielte als Fußballprofi unter anderem für Borussia Dortmund, den 1. FC Köln und Union Berlin in der Bundesliga. 2011 und 2012 gewann er mit Dortmund die Deutsche Meisterschaft, 2012 zudem den DFB-Pokal. Im Jahr 2012 gründete er eine nach ihm benannte Stiftung, mit der er den Bau von Brunnen und Sanitäranlagen in Äthiopien, Kenia und Tansania realisiert und den Menschen dort so Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Herr Subotić, was bedeutet Geld für Sie?