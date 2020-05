Neustart des Fußballs : Die Färöer waren schneller

Der Ball rollt wieder im europäischen Fußball. Und zwar nicht erst kommende Woche, wenn die deutsche Fußball-Bundesliga ihren Neustart innerhalb der Coronakrise wagt. Hoch im Norden ging es an diesem Samstag schon los, und dabei hat sogar eine ganz neue Saison begonnen. Die Färöer tragen den Spielbetrieb traditionell nach dem Kalenderjahr aus und nun startete „Betri Deildin“ - wenn auch mit zwei Monaten Verzug. Eigentlich heißt sie „Meistaradeildin“ (Meisterliga), doch seit der Saison 2018 ist die Betri Bank Hauptsponsor, und da musste man eben den Namen ändern.

Alle fünf Spiele der Spitzenklasse konnten am Samstag pünktlich angepfiffen und durchgeführt werden, übrigens zu vier verschiedenen Anstoßzeiten. Der Einfluss des Fernsehens hat auch auf der zu Dänemark gehörenden Inselgruppe hoch oben im Atlantik Einzug gehalten. Und aufgrund des Alleinstellungsmerkmals wurden die Spiele nicht nur dort, sondern auch im dänischen und norwegischen Fernsehen gezeigt.

Da mit Ausnahme von Belarus, dessen Staatschef Lukaschenka die Corona-Pandemie von Anfang an für Unfug hielt, und deshalb auch die weißrussische Fußballliga einfach weiterspielte, noch nirgendwo in Europa der Ball rollte, bekamen die Färöer nun so viel Aufmerksamkeit wie seit dem 1:0-Sieg gegen Österreich in der Qualifikation für die EM 1992 nicht mehr.

Den ersten Treffer beim Saisonstart erzielte übrigens der 20-Jährige Aron Knudsen um 15.08 Uhr Ortszeit beim Spiel seines NSÍ Runavík gegen TB Tvoeroyr. Das Spiel endete 3:1, Runavik enterte sogleich die Tabellenspitze. Von vielen Zuschauern umjubelt wurde die Meisterleistung allerdings nicht - die Spiele mussten auf Geheiß der Inselregierung noch ohne Publikum durchgeführt werden. Viel los wäre aber auch zu normalen Zeiten nicht gewesen - das Stadion fasst nur 1500 Zuschauer.

In den weiteren Begegnungen gewann der Hauptstadtklub HB Torshavn mit dem früheren Bundesliga-Profi Kevin Schindler als Ko-Trainer mit 1:0 gegen EB/Streymur, während Fuglafjoerdur sich mit 2:1 bei IF Skala durchsetzte. AB Argir und Vikingur Gota trennten sich 0:0. Die Überraschung des Tages gelang B36 Torshavn, das mit 2:0 bei Titelverteidiger KI Klaksvik gewann. Der Däne Sebastian Pingel und Meinhard Olsen in der Nachspielzeit schossen die Tore.

Möglich wurde der relativ frühe Saisonstart übrigens, nachdem die Regierung der politisch zu Dänemark gehörenden „Schafsinseln“ die autonome Region mit ihren rund 50.000 Einwohnern als Corona-frei erklärt hatte. Alle 187 überhaupt je mit dem Virus infizierten Menschen seien wieder gesund, hieß es. Todesfälle hatte es überhaupt keine gegeben. Die isolierte Insellage zahlt sich aus.

Die in der Uefa-Fünfjahreswertung auf Rang 53 von 55 Verbänden rangierenden Färöer warten übrigens noch mit ein paar Besonderheiten auf: Die Meisterschaft in der Zehnerliga wird an 27 Spieltagen ausgetragen, alle Teams spielen somit dreimal gegeneinander - die daraus resultierende Unwucht bei Heim- und Auswärtsspielen wird per Auslosung gerecht aufgeteilt. Und für den Alltag noch wichtiger: Bei Standardsituationen darf der Ball gegebenenfalls mit der Hand festgehalten werden, falls mal wieder der Wind zu stark bläst. Das ist auf den Färöer des öfteren der Fall.