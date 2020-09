FC Barcelonas neuer Star : Ansu stellt Messi in den Schatten

Es dauerte keine Viertelstunde, da war klar, wer am Sonntag der Star des Abends im Camp Nou werden würde. Barças Innenverteidiger Lenglet hatte einen langen Ball geschlagen, Jordi Alba kam noch an der Grundlinie heran und spielte zurück in den Strafraum. Dort hielt Anssumane Fati den Innenrist stramm an das Leder und passte plaziert in die obere Ecke ein. Im Grunde ist das ein bekannter Spielzug bei Barça, der schnelle Alba rennt bis zur Grundlinie und spielt dann zurück. Doch bislang erreichten solche Bälle Messi. Doch der stand nun daneben und schaute dem Sohn von Einwanderern aus Bissau zu. Noch keine 18 Jahre ist er alt, und doch stellte er zum Liga-Auftakt Leo Messi in den Schatten.

Die spanischen Zeitungen nennen ihn knapp Ansu, so wird es wohl nun seine ganze Karriere bleiben. Auch das 2:0 gegen den FC Villarreal machte Ansu. Nach einem feinen Pass von Bayern-Rückkehrer Coutinho schob er den Ball flach am Torwart vorbei in die untere linke Ecke ein – abgeklärt wie ein Routinier. Und auch das 3:0 geht auf sein Konto, auch wenn er eine nur leichte Berührung seines Gegenspielers zum Anlass nahm, um im Strafraum hinzufallen. Zum Strafstoß durfte der Chef dann selbst ran. Messi traf hart und plaziert, auch wenn sich Villarreals Torwart Asenjo die richtige Ecke ausgesucht hatte. Und weil sein Innenverteidiger Pau Torres dann auch noch ins eigene Netz traf, stand es am Ende eines für den FC Barcelona gelungenen Abends 4:0. Barcelona spielte seit langem wieder schnell und dynamisch, die vier Tore dürften auch die Liebhaber des gepflegten Kurzpassspiels über die vielen langen Bälle hinwegtrösten.