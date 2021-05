Neuer Bundestrainer Flick : Zurück in die Zukunft

Noch vor knapp zwei Jahren schien der Trainer Hansi Flick längst Geschichte gewesen zu sein. Das kam so: Nachdem er als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw triumphiert hatte, machte Flick zur allgemeinen Überraschung im wunderbaren deutschen Fußballsommer 2014 Schluss. Der Mann an Löws Seite wechselte auf den Posten des Sportdirektors. Dort hielt es Flick allerdings nicht lange aus. Seine Ideen, mit denen er die Nachwuchsförderung und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) voranbringen wollte, verhallten schnell.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Während es sich der Bundestrainer in jener Zeit als Weltmeister gutgehen ließ und im Zenit seiner Popularität stand, verließ Flick nach zweieinhalb Jahren und unverrichteter Dinge im Januar 2017 den DFB, scheinbar endgültig. Daraufhin versuchte er sich noch mal als Sport-Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim, die er in seinen früheren Trainerjahren über mehrere Jahre hinweg vergeblich in die zweite Liga zu führen versucht hatte. Doch statt nach fünf Jahren, wie es im Vertrag stand, trennten sich die Wege Flicks und des Hopp-Klubs schon nach acht Monaten.