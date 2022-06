Aktualisiert am

Nations League : Ronaldo und Haaland in Torlaune

Ronaldo erzielt in Lissabon seinen 117. Länderspieltreffer, Norwegen gewinnt durch ein Foulelfmeter. Gavi wird zum spanischen Rekordtorschützen und Serbien erlangt durch Kopfball den Sieg.

Portugals Cristiano Ronaldo in Aktion gegen den Schweizer Fabian Schaer (rechts) während des UEFA Nations League Fußballspiels zwischen Portugal und der Schweiz im Alvalade Stadion in Lissabon, Portugal, am Sonntag. Bild: EPA

Tag der Torjäger in der Nations League: Mit Doppelpacks haben der frühere Weltfußballer Cristiano Ronaldo und der Noch-Dortmunder Erling Haaland ihre Auswahlmannschaften zu Siegen geführt. Im Duell zweier WM-Teilnehmer besiegte Portugal in Lissabon die Schweiz mit 4:0 (3:0), Ronaldo erzielte seine Treffer Nummer 116 und 117 im 187. Länderspiel (35., 39.). Haaland schoss Norwegen in Schweden per Foulelfmeter (20.) und aus dem Spiel (69.) zum 2:1 (1:0)-Erfolg.

William Carvalho (16.) hatte Portugal in Führung gebracht, für den vierten Treffer sorgte Joao Cancelo (69.). Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist Portugal Tabellenführer in Gruppe A2. Die Schweizer mit vier Bundesliga-Profis in der Startformationen sind noch ohne Zähler.

Gavi: jüngster Torschütze der Seleccion

Im Parallelspiel in Prag holte Tschechien (vier Punkte) gegen den deutschen WM-Gruppengegner Spanien (zwei) auch ohne den verletzten Leverkusener Torjäger Patrik Schick ein 2:2 (1:1).

Jakub Pesek von Sparta Prag (4.) brachte die Hausherren in Führung, Gavi (45.+3) glich aus. Das Supertalent des FC Barcelona avancierte mit 17 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Torschützen der Seleccion, er unterbot die Marke seines Klubkollegen Ansu Fati aus dem Jahr 2020 um sieben Tage. Jan Kuchta (66.) schoss Tschechien mit einem schönen Heber erneut in Führung, Inigo Martinez (90.) gelang der späte Ausgleich für den Favoriten.

Schwedens Tor zu spät

Die Schweden, die ihr Auftaktmatch in Slowenien gewonnen hatten, erwiesen sich in Solna gegen Norwegen als mindestens ebenbürtig. Doch im Abschluss ließen sie die Effizienz der Norweger gänzlich vermissen. Anthony Elanga (90.+2) traf zu spät.

Im zweiten Spiel des Abends in der Gruppe B4 gewann WM-Teilnehmer Serbien gegen Slowenien mit 4:1 (1:1). Kapitän Aleksandar Mitrovic (24.), Sergej Milinkovic-Savic (56.) und der frühere Frankfurter Luka Jovic (85.) trafen jeweils aus kurzer Distanz per Kopf. Der Ex-Herthaner Nemanja Radonjic sorgte für den Endstand (90.+2). Für Slowenien war Außenverteidiger Petar Stojanovic per schönem Heber erfolgreich (30.).

Norwegen, das am Donnerstag auf Slowenien trifft, übernahm mit sechs Punkten die Führung in der Gruppe. Schweden und Serbien, die am Donnerstag gegeneinander spielen, folgen mit drei Punkten auf den Rängen zwei und drei.