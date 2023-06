Aktualisiert am

Niederlande will den Titel : „Wir können Geschichte schreiben“

Für den Bondscoach Ronald Koeman ist die in Deutschland noch wenig beachtete Nations League wichtig. Er scheint ein Mann zu sein, der mit besonderen Momenten umgehen kann. Wie einst bei der EM 1988.

Mai, Juni und Juli sind traditionell jene Fußballmonate, die bleibende Eindrücke hinterlassen, und so ist diese Jahresphase auch eine Zeit, in der gerne in Erinnerungen geschwelgt wird.

Der Trainer Pep Guardiola hat beispielsweise in den Tagen vor dem Champions-League-Finale, das er am vorigen Samstag mit Manchester City gewonnen hat, von einem Kollegen erzählt, der ihm zum ersten Gewinn dieses Pokals verholfen hat. 1992 habe er – damals noch als Profi des FC Barcelona – erstmals ein Endspiel um den wichtigsten Klubwettbewerb der Welt absolviert, das ganze Team habe „den enormen Druck gespürt, bis auf einen Spieler“, berichtete Guardiola: „Ronald Koeman. Er hat unglaublich gespielt, als stünde er in seinem Garten. Wir gewannen mit 1:0, dank eines Freistoßes von Koeman kurz vor dem Elfmeterschießen.“