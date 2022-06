Nations League : Portugal siegt abermals, Spanien schlägt punktlose Schweizer

Aktualisiert am

In der Nations League kann Favorit Spanien einen knappen Sieg gegen die Schweiz einfahren. Portugal gewinnt sorglos mit 2:0 gegen Tschechien. Und Norwegen kommt trotz Haaland nicht über ein Remis hinaus.

Cristiano Ronaldo bleibt mit Portugal in der Nations League ungeschlagen. Der Fußball-Superstar traf am Donnerstagabend im Estádio José Alvalade von Lissabon zwar nicht selbst, Ex-Europameister Portugal gewann dennoch mit 2:0 (2:0) gegen Tschechien. João Cancelo erzielte in der 33. Minute die Führung, fünf Minuten später erhöhte Gonçalo Guedes gegen den bisherigen Tabellenzweiten.

Mit sieben Punkten behauptet Portugal unter Trainer-Routinier Fernando Santos (67) die Tabellenspitze in der Gruppe 2 der Nations League A. Zwei Punkte weniger hat Spanien als neuer Zweiter.

Der Mannschaft von Coach Luis Enrique gelang der erste Sieg, nachdem sie mit zwei Remis - eines gegen Portugal - in die Nations League gestartet war. In Genf setzte sich der EM-Halbfinalist des vergangenen Jahres gegen die Schweiz mit 1:0 (1:0) durch. Der einzige Treffer der Partie gelang Pablo Sarabia bereits in der 13. Minute. Gastgeber Schweiz von Trainer Murat Yakin kassierte damit die dritte Niederlage im dritten Spiel. Zuvor hatten sie 0:4 gegen Portugal verloren, Ronaldo hatte dabei zweimal getroffen.

Erster Saisonsieg der Spanier

Spaniens Fußball-Nationalmannschaft hat endlich den ersten Saisonsieg in der Nations League eingefahren. Eine Etage tiefer ließ Norwegen indes erstmals Punkte liegen - auch, weil Erling Haaland kaum in Erscheinung trat.

In Genf brachte Pablo Sarabia (13.) die Spanier verdient in Führung, er sorgte damit für den Sieg nach zuvor zwei Unentschieden.

Norwegen kam in Oslo gegen Slowenien nicht über ein 0:0 hinaus, obwohl der Gast nach der Roten Karte gegen Miha Blazic (63.) in Unterzahl spielte. Die Offensive um Haaland, der von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselt, tat sich äußerst schwer. Nach zuvor zwei Siegen bleibt Norwegen aber weiter ungeschlagen. Das reicht in Gruppe 4 der B-Liga für 7 Punkte und die knappe Tabellenführung vor Serbien (6), das in Schweden mit 1:0 (1:0) gewann. Der Ex-Frankfurter Luka Jovic (45.+3) traf entscheidend.

In Liga C wahrten indes Griechenland und Georgien ihre weißen Westen und holten jeweils den dritten Sieg im dritten Spiel. Die Griechen gewannen ihr Heimspiel gegen Zypern mit 3:0 (2:0), Georgien setzte sich in Nordmazedonien ebenfalls mit 3:0 0:0) durch.