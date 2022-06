Nations League : Österreich verpasst Sieg gegen Frankreich nur knapp

Aktualisiert am

Ralf Rangnick und die österreichische Fußball-Nationalmannschaft haben in der Nations League einen Sieg gegen Weltmeister Frankreich knapp verpasst. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion trennten sich beide Teams 1:1 (1:1). Österreich liegt nach den ersten drei Spielen von Neu-Trainer Rangnick mit vier Punkten auf Platz zwei der Gruppe 1, Frankreich mit zwei Zählern nur auf dem vierten Rang.

Im ersten Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Frankreich seit mehr als zwölf Jahren erzielte Andreas Weimann in der 37. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber. Der Sturmlauf der Franzosen brachte in der 83. Minute durch Superstar Kylian Mbappe wenigstens noch den Ausgleich.

Am Ende hält Pentz das Remis fest

Für das Duell mit den Franzosen musste Rangnick auf den Hoffenheimer Stefan Posch verzichten. Dieser hatte sich im vorherigen Spiel gegen Dänemark eine Prellung sowie eine muskuläre Verletzung im Bereich des Beckens zugezogen. Nach 37 Minuten war es dann Weimann, der nach einer schönen Kombination über Marko Arnautovic und Konrad Laimer zur Führung für die Gastgeber traf.

Im zweiten Durchgang kamen die Gäste mit viel Tempo aus der Kabine. Der in der 63. Minute eingewechselte Mbappe traf kurz vor Schluss zum verdienten Ausgleich und hatte sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, doch Torwart Patrick Pentz hielt das Unentschieden fest.

Unterdessen hat der WM-Zweite Kroatien seinen ersten Sieg in der Nations League gefeiert und das Überraschungsteam aus Dänemark gestoppt. Die Mannschaft von Zlatko Dalic bezwang den Tabellenführer 1:0 (0:0) und kletterte in der Gruppe A1 mit vier Punkten auf Rang drei. Die Dänen mussten nach Siegen in Frankreich und Österreich ihre erste Niederlage hinnehmen.

Mario Pasalic (69.) erzielte nach einer Ecke das Tor des Abends. Dabei waren im ausverkauften Parken-Stadion von Kopenhagen die Gastgeber zunächst die aktivere Mannschaft. Kroatien begann mit den Bundesliga-Profis Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) und Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt) in der Startelf.

Die Gäste wurden aber erst nach dem Seitenwechsel stärker, als Superstar Luka Modric wie auch Josip Stanisic (Bayern München) mitwirkten. Bei den Hausherren kam Wolfsburgs Jonas Wind ab der 61. Minute zum Einsatz, Yussuf Poulsen (83.) von RB Leipzig musste sich bis zur Schlussphase gedulden - und wurde angeschlagen in der 90. Minute bereits wieder ausgewechselt. Robert Skov von der TSG Hoffenheim wurde für Poulsen eingewechselt.