3:3 gegen die Schweiz : Unentschieden mit unfreiwilligem Unterhaltungswert

„Am ehesten“, sagte Joachim Löw am Dienstagabend, „helfen Siege.“ Ob das einem Sinneswandel geschuldet ist oder nur einer neuen Sprachregelung – jedenfalls war es dem Bundestrainer wichtig, das, was lange nicht selbstverständlich war, noch einmal zu betonen vor dem Nations-League-Spiel gegen die Schweiz.

In den 90 Minuten, die folgten, zeigte sich jedoch ein weiteres Mal, wie schwer sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in diesem Herbst des Missvergnügens mit dem Siegen tut. Und während sich die Probleme zuletzt an der Oberfläche in Form von verspielten Führungen zeigten, war es diesmal andersherum. Die Deutschen gerieten in Rückstand, 0:2 hieß es sogar durch Mario Gavranovic (5. Minute) und Remo Freuler (26.). Nachdem Timo Werner (28.) und Kai Havertz (55.) ausgeglichen hatten, warf Gavranovic Löws Mannschaft ein weiteres Mal zurück (57.). Serge Gnabry (60.) traf zum 3:3-Endstand.

Nations League Liveticker

Auch wenn die deutsche Mannschaft Moral zeigte und den Sieg erzwingen wollte, konnte sie einen weiteren Stimmungsdämpfer nicht verhindern. Es fehlt derzeit an zu vielem, und das, wie hinzuzufügen ist, ziemlich unabhängig von Löws taktischen Maßnahmen. So dass die Frage ist, was für bessere Spiele und Ergebnisse noch passieren muss, nachdem der Bundestrainer ja für die Oktober-Länderspiele ausdrücklich Taten angekündigt hatte.

Das größte Problem am Dienstagabend aber war – wieder einmal – die Anfälligkeit in der Defensive, und angesichts der geringen Personalauswahl ist das mit Blick auf die EM im nächsten Jahr eine beunruhigende Aussicht für den Bundestrainer und sein Team. Weiter geht es erst einmal im November, dann am Standort Leipzig mit dem Test gegen Tschechien und dem Rückspiel gegen die Ukraine, gefolgt vom Jahresabschluss in Spanien.

Nach dem holprigen 2:1 in der Ukraine hatte Löw mehr Präzision und Tempo gefordert – und den „Mut, die richtigen offensiven Akzente zu setzen“. Die Aufstellung versprach durchaus frischen Sturm und Drang: neben Gnabry begannen diesmal auch Havertz und Werner, während Draxler auf der Bank saß. Das offensive Plus war auch das Ergebnis einer Rückkehr zur Viererkette. Die Debatte darüber war seit einiger Zeit ein Begleitgeräusch, das zuletzt noch einmal merklich angeschwollen war. Schließlich hatten sich nicht nur Experten sondern auch einige Spieler gewundert, warum Löw gegen einen limitierten Gegner wie die Ukraine auf eine Dreier- respektive Fünferkette setzte, bei der für die eigene Elf ein offensiver Mann verlorengeht. Der Bundestrainer begründete das mit der Erweiterung des Repertoires im Hinblick auf die EM, zugleich aber wollte er den strategischen Unterschied auch nicht zu einer veritablen Systemfrage auswachsen lassen – es komme in allen Formationen darauf an, für das Spiel nach vorn die nötigen Räume zu schaffen.

Mehr zum Thema 1/

Darin steckte am Dienstag etwas Wahres – nur anders, als es Löw recht sein konnte. Zunächst half der zusätzliche Offensivmann wenig, weil die sperrigen Schweizer, die den Deutschen schon vor einem Monat beim 1:1 im Hinspiel das Leben schwer gemacht hatten, entschlossen waren, alle ansatzweise freien Räume zu verrammeln. Und weil Löws Team defensiv unverändert anfällig war, hieß es schnell 0:1. Eigentlich war die Situation nach einem Eckball schon geklärt, doch Freuler köpfte den Ball in den Strafraum zurück, dort hatte sich Gavranovic an den auf Abseits spielenden Verteidigern vorbeigeschlichen.

Es blieb bei weitem nicht der letzte schwere Fall von Unkonzentriertheit bei den Deutschen, nach einer Viertelstunde produzierte Torwart Neuer einen Stockfehler, den Seferovic zum 0:2 hätte nutzen können. Das erledigte, auch wenn die Deutschen da schon besser im Spiel waren, Freuler. Ausgangspunkt war ein Fehlpass von Kroos, über Seferovic kam der Ball zu Freuler, der Neuer mit einem feinen Lupfer überwand.

0:2 – das war eine bedrohliche Situation, auf die Löw mit erstaunlich dezenter Aufforderung zum Weitermachen reagierte. Er durfte froh sein, dass Werner kurz darauf eine bessere Antwort fand und sich nach einem Ballgewinn von Havertz zielstrebig durch die Schweizer Abwehr schlängelte. Dennoch – es war zu wenig, was die Deutschen vor der Pause zeigten. Kroos sammelte in seinem 100. Länderspiel Ballkontakte, ohne damit aber viel Effekt zu erzielen, ein Schuss in der 44. Minute brachte das Netz von außen zum Zappeln. Dynamik ging wenn, dann von Kimmich und Goretzka aus dem Zentrum aus, allerdings waren die potentiellen Abnehmer in der vorderen Linie von der Schweizer Defensive – in Dreierreihe – gut beschattet. Eine stete Bedrohung war die Anfälligkeit, wenn die deutsche Viererkette es mit ihren Gegenspielern direkt zu tun bekam – egal, ob das Gosens und Klostermann außen oder Rüdiger und Ginter im Zentrum waren.

Mit einem Pfostentreffer von Havertz begann die zweite Hälfte ermutigend für die Deutschen (49.), und es war kein Zufall, dass die unwiderstehliche Mischung von Tempo und Technik, die dem FC Chelsea 100 Millionen Euro wert war, kurz darauf für den Ausgleich sorgte. Es war nun ein wildes Spiel, in dem zuerst Gavranovic ein weiteres Durcheinander in der deutschen Defensive ausnutzte, ehe Gnabry elegant per Hacke ausglich. Ein weiterer Treffer wollte den Deutschen, bei allen Bemühungen, nicht mehr gelingen.