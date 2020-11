0:6 in Sevilla gegen Spanien : Der deutsche Tiefpunkt

Für Manuel Neuer sollte es ein ganz besonderes Länderspiel werden. Zum 96. Mal trug er am Dienstagabend das Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, damit ist der Kapitän alleiniger Rekordhalter im Tor, vor Sepp Maier (95). Nach einer guten halben Stunde aber brüllte Neuer verzweifelt seinen Frust in den deutschen Strafraum hinaus. Gerade hatten die Spanier zum dritten Mal in der ersten Halbzeit mit Wucht zugeschlagen, 0:3 stand es auch nach 45 Minuten. Am Ende hieß es gar 0:6 aus deutscher Sicht, ein desaströses Resultat, das den wehr- und chancenlosen Auftritt von Joachim Löws Team jedoch in jeder Hinsicht angemessen spiegelte.

Wie ein Finale hatten die Nationalspieler um Kapitän Neuer die Begegnung in Sevilla angehen wollen – am Ende durften sie froh sein, dass es „nur“ um den Einzug in die Nations-League-Endrunde ging, zu der nun, im Oktober nächsten Jahres, die Spanier reisen.

Wobei: Schwerer als deren Verpassen dürfte dieser Tiefschlag an sich wirken, emotional, aber auch, was die sportliche Null-Leistung auf dem Platz anging, die der willkommenen Null-Bilanz bei der Corona-Testung vor dem Spiel folgte. Wer sich von den Siegen gegen die tschechische B-Elf und die vom Virus geschwächte Ukraine hatte einlullen lassen, wurde nun mit Donnerhall geweckt. Und wo Oliver Bierhoff am Anfang noch dunkle Wolken wähnte, dürften die Zeichen nun vollends auf Sturm stehen. Löws Team stand in Sevilla zerzaust und blamiert da wie noch nie in seiner Zeit als Bundestrainer. Alvaro Morata (17. Minute), Ferran Torres (33., 55., 72.), Rodrigo (38.) und Mikel Oyarzabal (89.) trafen mit Vergnügen und dabei auch viel zu leicht ins deutsche Tor.

Schon nach einer ersten Hälfte zum Vergessen wusste man gar nicht, wo man anfangen und aufhören sollte mit den deutschen Schwächen. In der Viererkette waren zu oft die Positionen hinter den aufgerückten Außenverteidigern verwaist, auch Max fehlte oft da, wo er gebraucht wurde, im Zentrum wirkte Süle nicht auf der Höhe, und Koch konnte es auch nicht retten. Das Mittelfeld mit Gündogan, Goretzka und Kroos, der nach seiner Gelb-Sperre wieder dabei war, bekam zu keinem Zeitpunkt Ordnung ins Spiel, die Dreierreihe im Angriff mit Sané, Werner und Gnabry wirkte wie abgeschnitten vom Geschehen – und in den seltenen Momenten mit Ball viel zu überhastet.

Löw genauso passiv wie sein Team

Nach der Pause, mit Tah für Süle und später Waldschmidt und Neuhaus für Sané und Goretzka, wurde es kein bisschen besser, so dass die Spanier ihr demütigendes Katz-und-Maus-Spiel nach Belieben fortsetzen konnten. So ging für die Deutschen nicht nur die Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage jäh zu Ende, es war auch ein Abschluss der Corona-Saison mit einem Frusterlebnis, das ihnen noch eine Weile in den Kleidern stecken dürfte – auch was die Diskussionen um die sportliche Führung und ihren Kurs angeht. Löw ließ die Niederlage genauso passiv über sich ergehen wie sein Team. Dabei hatten sich die Spanier zuletzt nicht als Übermannschaft hervorgetan und in vier Spielen keinen Sieg geschafft, aber diese Deutschen waren ihnen am Dienstag eine leichte Beute, und so wurde umso deutlicher, dass der erhoffte Schritt an die europäische Spitze für Löws Team alles andere als ein Selbstläufer ist.

Die spanische Mischung aus frühem und aggressivem Stören in Verbindung mit selbstgewiss-druckvollem Pass-Spiel war zwar so erwartet worden, schmeckte Löws Team aber überhaupt nicht. Für die Mannschaft von Luis Enrique war es das probate Mittel zum Zweck, die deutschen Schwachstellen in der letzten Reihe zu entblößen. Das gelang im Serie, begünstigt durch individuelle Fehler und Schläfrigkeiten.

Schon nach knapp fünf Minuten hatte Löws Team Glück, dass ein Tritt Gündogans an der Strafraumlinie gegen Olmo nur einen Freistoß nach sich zog. Nach einer guten Viertelstunde war Neuer das erste Mal geschlagen, weil der desorientierte Gnabry ihm keine Hilfe war, als ein von Fabian scharf geschlagener Eckball Morata am langen Pfosten fand. Nach 23 Minuten lag der Ball zum zweiten Mal im deutschen Netz, aber Neuer hob aus gutem Grund seinen Reklamier-Arm – Morata hatte einen Schritt abseits gestanden. Wach wurde die deutsche Defensive davon immer noch nicht. Nach einer halben Stunde brauchte es eine Großtat Neuers, um gegen Torres das 0:2 zu verhindern. Drei Minuten später war es dann soweit, Olmos Kopfball prallte noch von der Latte zurück, aber Torres war zur Stelle. Das 0:3 resultierte wieder aus einem Eckball, diesmal von Fabian von der anderen Seite geschlagen, mit Rodrigo als Abnehmer und Gündogan als zu passivem Bewacher.

Dass es ein schwarzer Abend werden würde, war spätestens jetzt klar. Torres nutzte die deutsche Orientierungslosigkeit nach der Pause noch zu zwei weiteren Treffern. Erst dann, in der 77. Minute, passierte etwas, was Neuigkeitswert hatte an diesem Abend. Die deutsche Mannschaft schoss aufs Tor, Gnabry war es, und er traf sogar etwas – wenn auch nur die Latte.