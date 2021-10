Belgien verliert : Gipfel des Schreckens

Jetzt dürfen sie wieder mit den Worten spielen. Am Tag nach dem 3:2-Sieg gegen Belgien im Halbfinale des Nation Cups übertrafen sich die französischen Zeitungen mit kreativen, tiefsinnigen und ironischen Schlagzeilen. Die Erleichterung in Fußball-Frankreich ist gewaltig. Zur Pause sah das Team von Trainer Didier Deschamps wie der sichere Verlierer aus. Das Tor zum Sieg fiel in der letzten Minute. „Le seum, deux fois“, titelte L’Équipe am Tag danach. In Brüssel wurde die Schlagzeile als neuerliche Kriegserklärung empfunden. Was „seum“ heißt, wissen viele Franzosen nicht, der Begriff aber wurde auch vom Boulevardblatt Le Parisien genüsslich konjugiert und dekliniert.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton.

„Seum“ kommt aus dem arabischen Jargon und hat mehrere Bedeutungen, die man nur im freundnachbarlichen Kontext des Fußballs verstehen und allenfalls auf den gemeinsamen Nenner „Gift“ bringen kann. „Deux fois“ wiederum – zwei Mal – ist trotz seiner scheinbar harmlosen Schlichtheit eine vielschichtige, aber stets perfide Anspielung: auf das französische 1:0 im WM-Halbfinale von 2018 in Russland, für das die „Roten Teufel“ auf Revanche sannen. Aber auch noch auf eine belgische Redewendung, über die Tout Paris spottet, und die eigene Schlagzeile am Tag zuvor: „Es riecht nach seum.“

Die Brüsseler Qualitätszeitung Le Soir beschäftigte sich mehrfach mit der Berichterstattung der französischen Presse und lieferte eine weitere Übersetzung: Als „Gipfel des Schreckens“ müsse man „seum“ übersetzen. Ihn jedenfalls haben die Belgier am Donnerstag abermals erklommen. 2:0 führten sie durchaus verdient, beide Tore fielen kurz vor dem Pausenpfiff. Beide Male kam die Vorlage von De Bruyne. Carrasco traf in der 37., Lukaku schoss die Franzosen in der 41. Minute ins mutmaßliche Elend.

Unverdientes Schicksal

„Wir dachten nur noch ans Finale und wollten die Sache friedlich zum Abschluss bringen“, schimpfte Roberto Martínez, Coach der Belgier, nach dem bitteren Ende. Benzema gelang das 1:2 nach einem schönen Zusammenspiel mit Mbappé, der später einen Elfmeter zum Ausgleich versenkte und in seinem fünfzigsten Spiel mit der Nationalmannschaft sein kleines Trauma der EM – er hatte gegen die Schweiz den letzten Penalty nach der Verlängerung verschossen – souverän bewältigte.

Nun aber begann das Wechselbad der Gefühle erst so richtig. Romelu Lukaku brachte Belgien wieder in Führung, doch der Treffer wurde wegen Abseits annulliert. In der neunzigsten Minute besiegelte Theo Hernández, der mit seinem Bruder Lucas in der linken Verteidigung durchspielte, das unverdiente Schicksal der Belgier. „Er kreuzigte sie in letzter Minute“, klagte Le Soir. „Die Teufel zeigten zwei Gesichter und neue Zweifel“, befand La Dernière Heure: Die belgische Vergangenheitsbewältigung gegen den keineswegs übermächtigen Angstgegner ist gescheitert.

Von allen Experten bekam das Spiel die Bestnote. Im Gegensatz zum verkrampften Halbfinale in Russland bot es erstklassigen Fußball – nicht nur in taktischer Hinsicht. Ausschlaggebend war das Duo Benzema/Mbappé. In mentaler und spielerischer Hinsicht. Es leitete die Revolte ein. Bei der EM hatte sich die Rückkehr von Karim Benzema noch nicht entscheidend ausgewirkt. In Turin, schwärmt L’Équipe, haben sie sich gefunden und ein vielversprechendes Kapitel begonnen.

Der unerträgliche französische Hochmut nach dem Sieg nimmt schon wieder bedenkliche Ausmaße an. Die belgische Presse beschäftigte sich am Freitag nicht nur mit den Gründen des eigenen Scheiterns, sondern auch mit der Frage, wie es zur Auferstehung der Franzosen in der Pause kommen konnte. Kylian Mbappé hatte nach dem Spiel „die Wahrheiten“, die sie sich gesagt hätten, erwähnt.

Und Paul Pogba hatte versprochen: „Sie werden es zweifellos auf den Videos sehen. Hoffentlich nach unserem Sieg im Endspiel am Sonntag gegen Spanien“ – wenn sich bis dahin die gefährliche Arroganz nicht als schlechtes Omen erweisen sollte. „Frankreich hatte Angst“, macht die spanische Zeitung AS ihrer Nationalmannschaft Mut. „Und jetzt gegen den Weltmeister“, titelte Marca: Den Europameister Italien haben sie bereits eliminiert.

Schon vor dem vielversprechenden Finale hat die noch immer und zu Recht ungeliebte Nations League mit zwei fantastischen Spielen mehr geboten, als man erwartet hatte: die erste Niederlage Italiens nach der EM und die Wiederholung des belgischen Traumas und eine französische Renaissance. Der unübersichtliche Wettbewerb ist auf gutem Wege, im Bewusstsein der Fans und in der Geschichte des göttlichen Spiels Fuß zu fassen. Ihr erstaunlicher Erfolg wird zu einem weiteren Argument gegen die Bieridee der FIFA, die WM alle zwei Jahre zu organisieren.