Nationalspieler Ginter : „Es liegt mir, voranzugehen“

Aktualisiert am

Herr Ginter, Sie sind in diesen Tagen bei der Nationalmannschaft der einzige Vertreter des Tabellenführers. Spüren Sie die angemessene Wertschätzung für diese Sonderrolle?

(Matthias Ginter schmunzelt und überlegt.) Es gab vorhin im Training eine Aktion, die ich ganz gut lösen konnte, da sagte Timo Werner: Okay, man merkt schon, dass du mit Gladbach im Moment ganz oben stehst. Aber in Wahrheit geht es in der Bundesliga ja sehr, sehr eng zu, meine Stellung im Team hat sich erstmal nicht verändert.