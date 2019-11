Verletzungen nach Zusammenstoß : Waldschmidt fällt bis Jahresende aus

Aktualisiert am

Neben der bereits operierten Mittelgesichtsfraktur erlitt der Freiburger Waldschmidt beim Zusammenprall mit Weißrusslands Torwart Gutor auch Verletzungen an Knie, Knöchel und Wade.

Fußball-Nationalstürmer Luca Waldschmidt fällt bis zum Ende des Jahres aus. Der 23-Jährige vom SC Freiburg erlitt neben der bereits operierten Mittelgesichtsfraktur auch einen Außenbandriss im rechten Knie und einen Muskelfaserriss in der Wadenmuskulatur. Auch das Innenband und die vordere Syndesmose im Sprunggelenk sind angerissen. Das teilte sein Verein an diesem Dienstag mit.

Waldschmidt war am Samstag beim EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland (4:0) wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit Gäste-Torhüter Alexander Gutor zusammengeprallt. Für den Freiburger war es erst der dritte Einsatz im Nationaltrikot. Den Abschluss in der geglückten EM-Qualifikation am Dienstag (20.45 Uhr/F.A.Z.-Liveticker zur Nationalmannschaft und bei RTL) gegen Nordirland muss die DFB-Elf ohne Waldschmidt bestreiten.