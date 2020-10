Matthias Ginter im Interview : „Ich bin gewohnt, dass ich unterschätzt werde“

Sie waren mit 20 Jahren der jüngste der deutschen Weltmeister 2014, auch wenn Sie in dem Turnier keinen Einsatz hatten. Inzwischen gehören Sie in der Nationalmannschaft zu den Stammspielern. Was hat Ihnen das Turnier in Brasilien vor sechs Jahren gegeben?

Wahnsinnig viel. Wir hatten ja keine Megastars wie Ronaldo oder Messi in unseren Reihen, dafür aber eine unschlagbare mannschaftliche Geschlossenheit. Dass die am Ende mit dem 7:1-Triumph über Brasilien im Halbfinale und dem 1:0-Endspielsieg über Argentinien belohnt wurde, ist einfach schön und hat mir gezeigt, was mit Teamgeist erreicht werden kann.