FAZ Plus Artikel Fußball-Nationalmannschaft : Reus als Fixpunkt für die jungen Sterne

Marco Reus, bei Borussia Dortmund das zentrale Modul, will künftig im Nationalteam eine vergleichbare Rolle spielen. Inzwischen ist er einer der Älteren – und weiß, was das bedeutet.

Marco Reus legt sich auch in Sachen Fannähe besonders ins Zeug: „Cool, wirklich cool.“ Bild: dpa

Die Gelegenheit für eine dieser routinierten Antworten war wirklich günstig. Die Nationalspieler hatten gerade ihr öffentliches Training vor 20.000 Zuschauern in Aachen hinter sich, und ein paar nette Worte dazu gingen jedem leicht über die Lippen. Marco Reus aber legte sich besonders ins Zeug, als er versicherte, wie viel Spaß es ihm gemacht habe. „Cool“, sagte er, „war wirklich cool. Ich habe das zum ersten Mal so erlebt.“ Ein paar Meter weiter sprach Marcus Sorg, der Vertretungsbundestrainer, über die positiven Nebeneffekte eines solchen Trainings in ungünstiger Saisonphase: Dass es unter Beobachtung leichter sei, „den Schweinehund zu überwinden“.

In den knapp eineinhalb Stunden in Aachen, einer der wenigen Möglichkeiten, den Spielern mal etwas länger auf die Füße zu schauen, selbst wenn es ein Showtraining war, wirkte es bei Reus, als habe er dieses unerwünschte Haustier gleich ganz zu Hause gelassen. „Marco ist ein Spieler, bei dem man den Unterschied sieht, wenn er gesund ist und spielfreudig ist, mit seiner Leichtigkeit, da ist er auf einem sehr guten Weg“, sagte Sorg. „Als Trainer macht das dann schon Spaß, da zuzuschauen.“