Nationalelf in der Krise : Die große Verschwendung

Der deutsche Fußball ist reich an Talent und Qualität – bis die Spieler ins Nationaltrikot schlüpfen. Warum das so ist, will der DFB nun von Joachim Löw ein bisschen genauer wissen.

In der strittigen Diskussion um die Nationalmannschaft und ihren Bundestrainer ist eine Sache unstrittig: die Qualität der Spieler, die Joachim Löw zur Verfügung stehen. Der Bundestrainer selbst hatte aufgrund der Stärken des aktuellen Kaders zuletzt das Halbfinale der Europameisterschaft als realistisches Ziel ausgegeben, es sogar als sein „Minimum-Ziel“ bezeichnet. Nach dem 3:3 im Oktober gegen die Schweiz sagte Löw, sein Team habe „echt Potential, wenn wir da ein paar Dinge korrigieren, können wir uns darauf freuen“.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Tatsache ist aber auch, dass die Nationalmannschaft schon bei der Weltmeisterschaft in Russland trotz des Scheiterns nach Einschätzung zahlreicher Experten genügend Potential besaß, um dort weit zu kommen. Das räumte später auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff ein. Mit anderen Worten: Bei der Weltmeisterschaft 2018 wurde wegen Schwächen der sportlichen Führung enormes Potential und Talent vergeudet. Und so, wie es seither in der Nationalelf weitergeht, und was nun beim 0:6 gegen Spanien vor aller Augen offensichtlich wurde, droht sich diese Entwicklung auch bei der Europameisterschaft 2021 fortzusetzen: Dass die Zeit der Verschwendung von Talent weitergeht. Auch wenn viele Fans der Nationalelf in und an dieser bleiernen Zeit verzweifeln: Es sind die besten Spieler des Landes, die um ihre Chancen gebracht werden. Chancen, die nicht wiederkommen.