Nach WM-Debakel : Defizite in der Talent-Förderung

Bernhard Peters, einst Berater des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), sieht nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer bei der WM in Qatar großen Handlungsbedarf bei der Ausbildung von Talenten.

„Das Zusammenspiel zwischen DFB, der Deutschen Fußball-Liga und den Lizenzvereinen ist nicht genügend zielorientiert. Gerade im Übergangsbereich, im Alter von 17 bis 21 Jahren, muss individualisiert, gut abgestimmt und intensiv an den Potentialen des Spielers weitergearbeitet werden, um die letzten 20 Prozent herauszuholen“, sagte der 62-Jährige in einem Interview des Sportmagazins „Sports Illustrated“.

Peters, mit der Hockey-Auswahl mehrmals Weltmeister, verwies auf Defizite in mehreren Bereichen. In einem Verband mit sieben Millionen Mitgliedern „sollten schon in der Spitze der Talententwicklung mathematisch mehr Topspieler herauskommen“.

Das heutige Mitglied der Kommission Leistungssportentwicklung im Deutschen Olympischen Sportbund erinnerte an die Erfolge von Matthias Sammer als DFB-Sportdirektor: „Wir brauchen keinen Manager mit Erfahrung im Scouting oder mit Beratern. Es geht nur in einer ehrlichen Verbindung mit den Lizenzvereinen“, sagte Peters mit Bezug auf die Verantwortung der Klubs: „Dort werden die Spieler ausgebildet, nicht in den paar Tagen, in denen Bundestrainer Hansi Flick die Spieler bei sich hat.“