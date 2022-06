Nations League in Österreich : Mysteriöses Loch im Happel-Stadion

Stromausfall, lange Spielverzögerung, Heimniederlage und dann auch noch ein mysteriöses Loch im Mittelkreis: Bei der 1:2-Heimniederlage der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark, das zuvor schon 2:1 bei Weltmeister Frankreich gewonnen hatte, ging so einiges schief. Nachdem die Partie mit 90 Minuten Verzögerung angepfiffen werden musste, sorgte nach dem Abpfiff ein tiefes Loch auf dem Spielfeld des Wiener Ernst-Happel-Stadions für Aufsehen.

Der dänische Stürmer Andreas Skov Olsen hatte das Loch im Mittelkreis nach dem Schlusspfiff entdeckt. TV-Bilder zeigten, wie er und einige seiner Mitspieler in das Loch im Mittelkreis stiegen, Skovs halber Unterschenkel verschwand darin. Es muss offenbar nach dem Schlusspfiff entstanden sein, denn während der Partie wäre es aufgefallen und hätte eine erhöhte Verletzungsgefahr dargestellt sowie für eine Unterbrechung gesorgt.

Vermutlich ist es eine Folge der schweren Regenfälle in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dadurch sei der Grundwasserspiegel durch die nahe gelegene Donau angestiegen. Das Grundwasser hätte von unten auf die Spielfläche gedrückt, erklärte der Geschäftsführer des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), Bernhard Neuhold, am Dienstag. „Dadurch hat sich offensichtlich ein Hohlraum gebildet, der in diesem Loch gemündet hat.“

Aber nicht deshalb fühlte sich Ralf Rangnick „wie im falschen Film“. Vielmehr ärgerte den deutschen Teamchef der Österreicher die unglückliche Niederlage: „Wir hatten acht hochkarätige Chancen, die Dänen nicht halb so viele“, sagte der 63-Jährige, der trotzdem viel Lob für seine Spieler fand. „Wir haben in Sachen Energie und Power alles rausgehauen“. Der frühere Bundesliga-Profi Pierre-Emil Höjbjerg (28.) und Jens Stryger Larsen (84.) trafen für die Dänen, der Wolfsburger Xaver Schlager (67.) schoss den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Umstände der Partie waren mehr als ungewöhnlich. Ein Stromausfall im 2. Wiener Bezirk führte zu einer anderthalbstündigen Verspätung, weil das Flutlicht nicht funktionierte. In der dunklen Arena überbrückten die 18.700 Fans der rot-weiß-roten Mannschaft mit La Ola und eingeschalteten Handylampen unter anderem zum Donauwalzer die Wartezeit.

Nachdem Falcos Hit „Out of the Dark“ gespielt worden war, gingen die Lichter im Stadion im Prater an. Rangnick: „Es war nicht einfach, den Spannungsbogen hochzuhalten, das ist aber beiden Teams gelungen.“ Erst um 22.15 Uhr konnte angepfiffen werden, um 00.08 Uhr war die erste Niederlage für die Österreicher unter Rangnick besiegelt.

An diesem Dienstag wurden mit einem Spezialgerät ähnlich wie beim Röntgen mit einem Rasenspezialisten weitere Untersuchungen im Stadion durchgeführt, um womöglich weitere Hohlräume zu erkennen. „Wir können nicht sagen, ob hier weitere Gefahr droht. Was wir sagen können, ist, dass wir präventiv alles versuchen“, erklärte Neuhold. Seinen Angaben zufolge sollte die Analyse am Mittwoch abgeschlossen sein. Die Austragung der kommenden Nations-League-Partie am Freitag (20.45 Uhr/DAZN) gegen Weltmeister Frankreich sei dem ÖFB zufolge nicht gefährdet.