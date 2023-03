Aktualisiert am

Deutscher Einfluss in der MLS : Die Vereinten Nationen von St. Louis

Viel mehr als Tore: Der Deutsche Lutz Pfannenstiel hat in der höchsten US-Fußballliga ein Team geformt, das ein neues Amerika repräsentiert. Alternde Stars sucht man dort vergeblich – aus gutem Grund.

Grund zur Freude: Die Mannschaft von St. Louis City SC stürmt als Neuling in der Major League Soccer an die Tabellenspitze. Bild: dpa

Es war schon vor einer Woche nicht ganz leicht, die Zwischenbilanz seines Teams in angemessene Worte zu kleiden. Prognostiker, die in Nordamerika von Berufs wegen den Liga-Fußball begleiten, hatten die Mannschaft vor Beginn der Saison als hoffnungslosen Fall eingestuft. Dem Kader von St. Louis City FC mangele es „auf dem Papier im Vergleich mit fast jedem Gegner eindeutig an Talent“, hieß es etwa auf der Website von Major League Soccer.

Aber nun war das passiert: vier Siege in den ersten vier Begegnungen. Lutz Pfannenstiel entschied sich fürs Tiefstapeln. Der Sportliche Direktor des jüngsten Franchise-Projekts amerikanischer Machart, das er seit 2020 auf dem Reißbrett zusammenpuzzelt, sah keinen Grund für Begeisterung. Nur so viel wollte er einräumen: „Wir sind in einer ziemlich guten Verfassung.“