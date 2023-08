Aktualisiert am

New York

Ärger in Amerikas Fußball

Ärger in Amerikas Fußball :

Ärger in Amerikas Fußball : Die absurden Fußfesseln der US-Liga

Zum Abschied in die MLS: Gareth Bale Bild: Picture Alliance

In der inoffiziellen Tabelle mit allen Mannschaften und deren Nachwuchsarbeit findet man die Ausbildungsabteilung von Sporting Kansas City auf einem der hinteren Plätze. Die Wertung der Online-Plattform „US Soccer Collective“, die sich auf das Scouting junger Spieler spezialisiert hat, ist subjektiv. Aber sie nennt Gründe für die schlechte Note. Das Team, eine der zehn Filialen aus der Gründerzeit der Major League Soccer (MLS), hatte jahrelang leichtes Spiel bei der Suche nach vielversprechenden Teenagern. Denn weder im Mittleren Westen noch bis hin zur 1500 Kilometer entfernten Atlantikküste südlich von Washington gab es Konkurrenz.

Seit sich aufgrund der Expansion der MLS die Landkarte sukzessive füllt – mit Ablegern etwa in Nashville, Atlanta, Charlotte und zuletzt in St. Louis –, haben Kicker mit Potential bedeutend mehr Optionen, und Kansas City hat nicht mehr die Auswahl wie früher. Vielleicht zeigt man sich deshalb gelegentlich von seiner unangenehmen Seite. Etwa im Umgang mit einem 15-jährigen Mittelfeldspieler aus Oklahoma City, dessen Fall in der vergangenen Woche bekannt wurde. Der Vorgang löste unter Kennern und Kritikern des nordamerikanischen Profifußballs Empörung aus, nachdem die Mutter des Spielers Alarm geschlagen hatte.