Erste Station beim SCR Altach : So arbeitet Miroslav Klose als Cheftrainer

Wer in den Nenzinger Himmel möchte, muss sein Auto unten stehen lassen. Eine gewisse Grundfitness ist also nicht verkehrt, um den knapp 17 Kilometer langen Fußweg hoch hinauf in die idyllische Alpensiedlung im Gamperdonatal zu bewältigen. Durch eine wilde Schlucht, vorbei an steil abfallenden Felswänden und der rauschenden Meng. Miroslav Klose durfte kürzlich auf der schmalen Straße mit dem Auto hochfahren.

Das hatte aber nichts damit zu tun, dass er als Cheftrainer des österreichischen Fußball-Erstligaklubs SCR Altach besondere Privilegien genießen würde. „Der Weg ist strikt bewacht“, erzählt Klose am Telefon. Es liegt vielmehr daran, dass ihn jemand mitgenommen hat, der im Nenzinger Himmel ein Haus besitzt. „Es ist wunderschön dort oben“, schwärmt Klose.