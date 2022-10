Probleme des FC Liverpool : Der Code Klopp und ein ominöser Zyklus

Die Krise des FC Liverpool weckt Erinnerungen an Jürgen Klopps letzte Monate in Dortmund. Die Methode des Trainers stößt auch in England an seine Grenzen. Pep Guardiola macht vor, wie es besser geht.

Die Frage des Journalisten gefiel Jürgen Klopp ganz und gar nicht. In der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Gruppenspiel bei den Glasgow Rangers in dieser Woche wurde der Trainer des FC Liverpool mit einer Aussage von Dietmar Hamann konfrontiert. Hamann, der zwischen 1999 und 2006 für Liverpool spielte, hatte mit Blick auf den Fehlstart seines früheren Vereins gesagt, aus seiner Sicht fehle der Mannschaft zurzeit der „spark“, der gewisse Funke. Klopp schien es persönlich zu nehmen, er verhöhnte Hamann sarkastisch als „phantastische Quelle, überall hoch angesehen“. Dass Hamann für Liverpool gespielt habe, gebe ihm nicht das Recht, sich einzumischen, fand Klopp: „Vor allem, wenn du keine Ahnung hast.“

Kurz danach verfiel der Trainer zwar wieder in seinen Kumpel-Kloppo-Stil. Doch die bissige Reaktion auf Hamanns zwar oberflächliche, aber harmlose Äußerung hatte da bereits seine Anspannung verraten. Denn in der Liga läuft es aktuell nicht nach Plan: Vor dem Heimspiel gegen Manchester City an diesem Sonntag (17.30 Uhr bei Sky) steht Liverpool in der Tabelle der Premier League nur auf dem zehnten Platz – mit zwei Siegen aus acht Spielen. Vom Tabellenführer FC Arsenal trennen Liverpool jetzt schon 14 Punkte. In der Champions League steht Liverpool nach dem 7:1 in Glasgow zwar mit einem Bein im Achtelfinale, doch die Krise in der Liga weckt auch in England bereits Erinnerungen an Klopps letzte Monate bei Borussia Dortmund.