Fußball in der Türkei : Verletzter Özil: „Ich bin wirklich traurig“

Nach der Verletzung von Mesut Özil ist noch offen, wie lange der ehemalige Fußball-Nationalspieler Fenerbahce Istanbul im türkischen Meisterkampf fehlen wird. Fest steht inzwischen aber die Schwere der Blessur, die der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler beim 1:1 gegen Antalyaspor mit Özils einstigem Weltmeister-Kollegen Lukas Podolski erlitt.

Özil zog sich laut einer Mitteilung von Fenerbahce „partielle Risse in den inneren und äußeren Seitenbändern des Sprunggelenks und intensive Ödeme in den inneren-äußeren Knöchelknochen des Sprunggelenks“ zu. Er war bei einem Zweikampf mit dem linken Fuß nach gut einer Stunde Spielzeit am Donnerstagabend umgeknickt. Özil hatte mit einer Trage vom Platz gebracht werden müssen und sich dabei die Arme über das schmerzverzerrte Gesicht gehalten. Türkische Zeitungen schrieben bereits vom Mesut-Özil-Schock.

„Ich bin wirklich traurig“

Auch auf Nachfrage wollte ein Fenerbahce-Sprecher keine Angaben zur Dauer der Zwangspause von Özil machen. „Die Ärzte und der Trainer werden nach weiteren Untersuchungen eine Entscheidung treffen“, sagte Alper Yemenciler am Freitag. Türkische Medien vermuten, dass es mindestens einen Monat dauern wird, bis Özil wieder genesen ist.

Für den ehemaligen Profi des FC Arsenal war es erst der siebte Einsatz für den neuen Klub seit seinem Wechsel in die Türkei. Er spielte bislang sechsmal in der Meisterschaft, einmal durfte Özil im Pokal ran. „Ich bin wirklich traurig, dass ich meiner Mannschaft in den nächsten Spielen nicht helfen kann“, schrieb Özil in den Sozialen Medien: „Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich versuche, so schnell wie möglich zurück auf dem Platz zu sein.“

Das Fehlen des prominenten Neuzugangs dürfte Fenerbahce im Titelkampf treffen. Durch das Remis gegen Antalyaspor verpasste es die Mannschaft ohnehin schon, mit den beiden Stadtrivalen Galatasaray und Besiktas nach Punkten gleichzuziehen. Das Führungsduo kommt auf jeweils 57 Zähler, wobei Besiktas auf Rang zwei noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Fenerbahce holte bisher 55 Punkte.