Aktualisiert am

Nach Verletzungsproblemen am Ende seiner Karriere beendet der frühere Fußball-Nationalspieler Mesut Özil seine Laufbahn. In Erinnerung bleiben vor allem der WM-Titel 2014 und ein Foto.

Der frühere Weltmeister Mesut Özil hat seine Karriere als Fußballprofi mit 34 Jahren beendet. Der 92-malige deutsche Nationalspieler gab seine Entscheidung am Mittwoch auf seinen verifizierten Profilen bei Twitter, Instagram und Facebook bekannt. „In den vergangenen Wochen und Monaten, in denen ich auch einige Verletzungen erlitten habe, ist es für mich immer klarer geworden, dass es Zeit ist, die große Fußballbühne zu verlassen“, schrieb Özil.

Bundestrainer Hansi Flick lobte Özil in den höchsten Tönen gelobt. „Mesut Özil war einer unserer herausragenden Nationalspieler“, sagte Flick auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): „Er hat die Nationalmannschaft fast ein Jahrzehnt lang mitgeprägt, der Höhepunkt war der Gewinn des Weltmeistertitels 2014, zu dem auch er entscheidend beigetragen hat.“

Er habe sehr gerne mit Özil zusammengearbeitet, „er hatte außergewöhnliche Fähigkeiten, seine Technik und Spielübersicht waren überragend“, betonte der Bundestrainer und ergänzte, Özil habe „in seiner erfolgreichsten Zeit“ zu den „besten Fußballspielern der Welt“ gehört. „Wir alle bei der Nationalmannschaft wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zeit nach der Karriere.“

„Eine unglaubliche Reise“

Der 1988 in Gelsenkirchen geborene Sohn türkischer Eltern war bis zu seinem 18. Lebensjahr türkischer Staatsbürger, entschied sich jedoch für eine Karriere in der deutschen Nationalelf und nahm die deutsche Staatsbürgerschaft an.

Der langjährige Bundesliga-Profi, der während seiner erfolgreichen Laufbahn in Deutschland beim FC Schalke 04 und Werder Bremen gespielt hatte, war zuletzt in der Türkei bei Basaksehir Istanbul aktiv. Seine größten Erfolge im Vereinsfußball gelangen Özil mit Real Madrid (Pokalsieger 2011, Meister 2012) und dem FC Arsenal London (Pokalsieger 2014, 2015 und 2017). Mit Deutschland wurde er 2014 in Brasilien Weltmeister.

„Es war eine unglaubliche Reise voller unvergesslicher Momente und Emotionen“, beteuerte Özil im Rückblick auf seine 17 Jahre als Profifußballer. Er dankte seinen früheren Klubs, Trainern und Teamgefährten, die teils zu Freunden geworden seien. „Jetzt freue ich mich auf alles, was vor mir liegt mit meiner schönen Frau und meinen zwei schönen Töchtern. Ihr könnt euch sicher sein“, so Özil, „dass ihr von Zeit zu Zeit von mir hören werdet auf meinen sozialen Kanälen“.

In der Nationalmannschaft hatte Özil über Jahre das deutsche Spiel geprägt. Der Ausnahmeprofi kam meist im offensiven Mittelfeld zum Einsatz, am WM-Triumph 2014 hatte er enormen Anteil. Nach der WM-Enttäuschung 2018 in Russland war Özil aus der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückgetreten. Im Vorfeld der Russland-WM hatte er mit Fotos für Wirbel gesorgt, die ihn mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zeigten.

Es folgten massive Anfeindungen, unter deren Eindruck Özil seinen Abschied aus der DFB-Elf verkündete. Vom Verband fühlte er sich im Stich gelassen, erhob sogar Rassismus-Vorwürfe. Vor allem mit dem damaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel ging Özil in seiner Erklärung damals hart ins Gericht.

In die Türkei war Özil 2021 gewechselt, zunächst zu Fenerbahce Istanbul. Dort wurde sein Vertrag im vergangenen Sommer aufgelöst, bereits seit März 2022 war er aus dem Kader ausgeschlossen. Bei Basaksehir konnte Özil zunächst wieder spielen, wurde dann aber von Verletzungsproblemen abermals zurückgeworfen. Er freue sich jetzt auf die Zukunft, versicherte Özil.