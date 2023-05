Fußball-Star in Saudi-Arabien : Lionel Messi und die Botschaft an den Emir

Dass es mit der Unterscheidung von Autor und Werk mitunter eine heikle Sache ist, kennt man auch aus anderen Künsten. Im Fußball leuchtet in dieser Hinsicht gerade das Beispiel aus Neapel, wo der bedingungslosen Hingabe an den einst göttlich spielenden Diego Maradona mitnichten im Weg steht, dass dieser charakterlich ein paar sehr irdische Züge trug – und ja, wahrscheinlich liegt in dieser Ambivalenz sogar die besondere Anschlussfähigkeit dieses Mannes begründet, der vielen wahlweise als „D10S“ gilt oder als GOAT, das Akronym für den größten aller Zeiten: The Greatest Of All Time.

Ein anderer Kandidat auf diesen Titel stellt seine Fans – oder sollte man zeitgemäßer sagen: Follower? – dieser Tage auf eine harte Probe. Wobei diese ja genau genommen so neu gar nicht ist. Schließlich war Lionel Messi auch schon Tourismusbotschafter für Saudi-Arabien, als er im Dezember in Qatar den Weltpokal gewann – nur blieb das angesichts der Darbietungen des Argentiniers auf dem grünen Rasen eine Randnotiz bei diesem Turnier, das sich ohnehin auf geradezu provokante Art und Weise in der Kunst des Unpolitischen gefiel.