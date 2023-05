Aktualisiert am

Ein Trip nach Saudi-Arabien könnte das Ende von Lionel Messi in Paris einleiten. Der Klub suspendiert den Weltmeister, der womöglich schon bald Ronaldo folgt – für ein unfassbares Gehalt.

Lionel Messi wird das Trikot von Paris Saint-Germain wohl nie mehr tragen. Der 35 Jahre alte Fußballweltmeister wurde von seinem Verein für zwei Wochen suspendiert, nachdem er in der Nacht von Sonntag auf Montag samt seiner Familie nach Saudi- Arabien geflogen war, ohne den PSG-Bossen Bescheid zu geben. Für 48 Stunden hat Messi durch seine Anwesenheit im Rahmen seiner Tätigkeit als Tourismus-Botschafter für dieses Land quasi rund um die Uhr geworben.

Ursprünglich hatte Christophe Galtier, der Trainer des Ligue-1-Tabellenführers Paris Saint-Germain, seinen Spielern am Montag und Dienstag freigegeben. Doch nach der Heimniederlage am Sonntag gegen den FC Lorient (1:3) strich Galtier den freien Montag und orderte eine Art Straftraining an.