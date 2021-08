Millionensummen im Fußball : Luxussteuer statt Fair Play

Elf Jahre nach seiner Einführung deutet sich an, dass das Financial Fair Play (FFP), das für mehr Gerechtigkeit im professionellen Fußball sorgen sollte, vor dem Ende steht. Die englische Times berichtet von Plänen des europäischen Verbandes (UEFA), denen zufolge das Modell durch eine Gehaltsobergrenze ersetzt werden soll. Klubs dürften nur noch 70 Prozent ihrer Einnahmen für Spielerhonorare ausgeben. Bei Verstößen müssten sie eine sogenannte „Luxussteuer“ bezahlen, die dann an regelkonform wirtschaftende Konkurrenten umverteilt werden soll.

Angesichts der gigantischen Summen, die für Jack Grealish (für 117 Millionen von Aston Villa zu Manchester City) oder Romelu Lukaku (für 115 Millionen von Inter Mailand nach Chelsea) bezahlt wurden, sieht Julian Nagelsmann für die Bundesliga „die Gefahr, abgehängt zu werden. Ich reibe mir gelegentlich verwundert die Augen, ich weiß nicht genau, wie die das hinbekommen“, sagt Bayern Münchens Trainer auch vor dem Hintergrund des enormen Gehalts, das Lionel Messi in Paris verdienen wird. Auf den ersten Blick scheint es, als könnten die deutschen Klubs von einem neuen Reglement profitieren.