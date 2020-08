Lionel Messis Abgang : Vom Fußballgott verstoßen

Barça ist Messi – und Messi Barça. So hieß es immer. Der Bruch der symbiotischen Beziehung hinterlässt einen erschütterten Klub. Und alle fragen sich: Was kommt jetzt?

Noch vor einer Woche fühlte sich der FC Barcelona, um es mit den damals selbstgewissen Worten Arturo Vidals vor dem Halbfinale zu sagen, als bester Verein der Welt. In Wahrheit waren es Worte am Rande des Abgrunds. Einen, den niemand sah. Einen Tag später folgte der Untergang. Eine vernichtende Niederlage, wie sie die Fußballwelt noch nicht gesehen hatte. 2:8 gegen die Bayern. Eine Demütigung, die sich die Champions von gestern im Inner Circle des FC Barcelona rund um Lionel Messi nicht einmal vorstellen konnten.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Doch Unvorstellbares wiederholt sich derzeit in Barcelona. Es scheint dort sogar gerade eine Steigerung von unvorstellbar zu geben: Denn so, wie es aussieht, war das 2:8 auch der letzte Auftritt des unvergleichlichen Lionel Messi für den FC Barcelona. Der Schlusspunkt in einer Beziehung zwischen dem größten Fußballer des Planeten und einem der größten Fußballklubs der Welt. Eine Beziehung, die über zwanzig Jahre hinweg symbiotisch erschien und unauflöslich sein sollte. Stärker auch als alles Geld der Welt, seit Lionel Messi im Alter von 13 Jahren in Barcelona mit der unendlichen Kraft seiner Inspiration und ein paar Wachstumsspritzen die bisherigen Maßstäbe der Fußballwelt außer Kraft setzte.