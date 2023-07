Am Wendepunkt: Messi in Miami Bild: Reuters

Fußball-Hollywood liegt nicht in Barcelona, nicht in Madrid, nicht in Paris, und nicht in Manchester – es liegt in Florida. Jedenfalls am vergangenen Freitagabend, als Lionel Messi in Fort Lauderdale seinen ersten Auftritt für seinen neuen Klub Inter Miami zelebrierte.

Mit dem Slogan „Bigger Than Life“ (größer als das Leben) warben die Studios einst für ihre Traumfabrik. Was sich vor 21.000 Zuschauern im Stadion und Abermillionen an den Bildschirmen abspielte, war Fußball in Überlebensgröße. Sport-Ikonen wie Basketballer LeBron James und die frühere Tennis-Spielerin Serena Williams gaben sich als Messi-Fans zu erkennen, Unterhaltungskünstler wie Kim Kardashian und Gloria Estefan glühten am Spielfeldrand. Und Messis Schlusspointe krönte die ansonsten schon filmreife Premieren-Inszenierung: Der 36 Jahre alte Argentinier erzielte gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul in der vierten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer mit einem traumhaft schön verwandelten Freistoß.

Es folgten ekstatische Szenen auf den Tribünen und auf dem Spielfeld. Fans liefen auf den Rasen, rosa Schwaden aus Rauchtöpfen zogen durch das Stadion. Messi wurde sofort von seinen Mitspieler umringt und bejubelt, rannte dann zu seiner Familie am Spielfeldrand, umarmte die Kinder und forderte, zurück auf dem Grün, das Publikum mit hochgerissen Armen dazu auf, noch mehr Begeisterung zu entwickeln. Messi wirkte in diesen Augenblicken glücklicher als während seiner gesamten Zeit bei Paris St. Germain. Wie der richtige Mann am richtigen Ort. „Wir wollten genau so starten und den Menschen hier einen Sieg schenken“, sagte Messi.

Der Argentinier soll in Miami endlich für die angemessenen Fußballtriumphe sorgen. Die Metropole hat mit die meisten Fans, mit die beste Fußball-Infrastruktur, mit die besten finanziellen Ressourcen und mit David Beckham den berühmtesten Klubbesitzer in der Major League Soccer (MLS) – aber derzeit auch die längste Sieglos-Serie. Nach elf enttäuschenden Punktspielen liegt die Mannschaft auf dem letzten Platz. Die Partie gegen Cruz Azul zählte nicht zur Meisterschaft, sondern zu einem Pokalwettbewerb mit 47 Klubs.

Etwa 95 Millionen Euro soll sich Inter Miami die Verpflichtung von Messi und dessen alte Kumpel Sergio Busquets und Jordi Alba vom FC Barcelona gekostet haben lassen. Dazu wurde deren früherer Trainer in Barcelona, Gerardo Martino, geholt. Die ersten 40 Minuten der neuen Miami-Fußballzeitrechnung waren ein starkes Indiz dafür, dass die Investition zum Ziel führen könnte, Inter Miami auch in der Tabelle zum amerikanischen Spitzenklub zu machen.

Mit der Einwechslung von Messi und Busquets in der 54. Minute verwandelte sich ein ausgeglichenes Fußballmatch in ein einseitiges Festspiel. Obwohl ihm nach einer längeren Pause und einem erst kürzlich beendeten Urlaub noch die Spritzigkeit fehlte, riss Messi mit seinen Dribblings, Steilpässen und Torschüssen die Zuschauer zu Begeisterungsstürmen hin. James kommentierte über seinen Social-Media-Kanal: „Willkommen Bruder. Immer schön, Großartigkeit zu sehen und in ihrer Nähe zu sein.“

Klubbesitzer Beckham, der mit seiner Frau Victoria Messis Frau Antonella publikumswirksam noch am Spielfeldrand zum Treffer ihres Gatten gratuliert hatte, ließ mitteilen: „Was für ein Moment für dieses Land, was für ein Moment für diese Liga.“ Und die Liga MLS zwitscherte ganz offiziell: „Lionel Andres Messi ist kein Mensch.“