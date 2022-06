Abtreibungsverbot in USA : Wut, Trauer, Tränen und eine große Furcht

Der offizielle Name der Gesetzesänderung, die der amerikanische Kongress vor genau fünfzig Jahren beschlossen hat, ist lang und schwer zu merken. Doch sein Einfluss auf den Alltag in den Vereinigten Staaten lässt sich durchaus kurz und knapp beschreiben. Denn die Bestimmungen schufen die Ausgangslage für ein neues Denken im Bildungswesen. Ein halbes Jahrhundert danach gibt es an den Schulen des Landes gleichwertige Sportangebote für rund drei Millionen Mädchen. Und der Anteil von jungen Frauen, die an den Universitäten Leistungssport betreiben, liegt bei 44 Prozent. Ein Wert, der 1972 magere 15 Prozent betrug.

So gab es in der vergangenen Woche viele gute Gründe, den Meilenstein für die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft zu feiern. Doch die Stimmung unter Amerikas Sportlern kippte massiv, als am Freitag die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs bekannt gegeben wurde. Auch sie hat einen kryptischen offiziellen Namen, (Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization), aber auch ihr Effekt lässt sich relativ leicht zusammenfassen: Die Mehrheit des neunköpfigen Gremiums, das in allen existenziellen Fragen der Nation das letzte Wort hat, warf Amerikas Frauen weit zurück.