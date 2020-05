„Trump sät Hass“ : Megan Rapinoe for President

FAZ Plus Artikel: Corona-Dollar für Deutsche : My Fellow American, Ihre Soforthilfe ist da

Ein Deutscher bekommt Post vom Weißen Haus – und 1200 Dollar direkt auf sein Konto. Offenbar ein Versehen. Was will Trump uns damit sagen? Und was tut man, wenn man das Geld denen, die darauf warten, zurückgeben will?