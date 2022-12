Martina Voss-Tecklenburg : „Wir möchten 2023 um den WM-Titel spielen“

Martina Voss-Tecklenburg, nach der EM haben Sie gesagt, es werde lange dauern, bis Sie die Ergebnisse und die Ereignisse während des Turniers für sich eingeordnet haben. Wie weit sind Sie mit Ihrer Verarbeitung?

Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Ich bin sehr dankbar, dass von uns etwas angestoßen wurde, was sich nun durch Nachhaltigkeit auszeichnen soll. Die Hinrunde der Frauen-Bundesliga stimmt mich da sehr optimistisch. Egal, wo ich zuletzt öffentlich unterwegs war, gab es positive Resonanz und viel Zuspruch. Ich spüre, dass die Menschen uns Dankbarkeit entgegenbringen für unsere Leistung. Unser Team hat auf dem Platz überzeugt, aber auch jede einzelne Spielerin darüber hinaus durch ihr sympathisches Auftreten. Ich bin dankbar, dass wir die Möglichkeit, die uns geboten wurde, so entschlossen genutzt haben. Wir konnten uns so zeigen, wie wir am liebsten wahrgenommen werden: als Frauen, die den Fußball lieben und mit Leidenschaft spielen.