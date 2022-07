Rechtsstreit bei Hannover 96 : Kind wehrt sich gegen Abberufung

Aktualisiert am

Will seine Abberufung nicht wahrhaben: Martin Kind Bild: dpa

Nach der völlig unerwarteten Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer von Fußball-Zweitligaverein Hannover 96 schossen die Spekulationen über die Ursachen für die spektakuläre Trennung von dem 78 Jahre alten Klub-Patriarchen ins Kraut, eine juristische Schlammschlacht steht bevor. Denn der geschasste Unternehmer ließ umgehend rechtliche Schritte gegen seinen Rauswurf einleiten: „Die Wirksamkeit des Beschlusses über die Abberufung des Geschäftsführers wird rechtlich geprüft“, hieß es in einer Veröffentlichung seitens der Hannover 96 Management GmbH.

Auch am Donnerstag war der Vorstand des Muttervereins Hannover 96 e.V. zunächst zu ergänzenden Erklärungen der überraschenden Ausbootung von Kind noch nicht bereit. In einer dürren Mitteilung war nur von „wichtigen Gründen“ die Rede, über eine Neubestellung der Geschäftsführung werde man „zeitnah entscheiden“, so 96-Präsident Sebastian Kramer. Jetzt muss aber erst einmal entschieden werden, ob es wirklich wichtige Gründe waren, die zur Trennung führten. Denn nur dann darf der e.V. eigenmächtig handeln – auch ohne die Zustimmung der Gesellschafter, zu denen Kind weiterhin gehört.

Angeblich werden dem millionenschweren Unternehmer Kind mehrere unglückliche sportliche Entscheidungen in der jüngeren Vergangenheit vorgeworfen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ohne das finanzielle Investment Kinds, der seit einem Vierteljahrhundert das Gesicht des Vereins ist, wäre der Klub kaum noch im Profifußball.