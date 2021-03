Martin Ødegaard : Das Wunderkind ist nur ein großes Versprechen

Es klang wie der Anfang eines Fußball-Märchens: Ein Teenager spielt sich in seiner Heimat Norwegen ins Rampenlicht, wird in die Nationalmannschaft berufen, zieht das Interesse von großen Klubs auf sich – und wechselt schließlich zu Real Madrid. Das war Anfang 2015 – und Martin Ødegaard war da gerade einmal 16 Jahre alt. Er sollte abwechselnd in der ersten und zweiten Vereinsmannschaft trainieren und langsam aufgebaut werden. Doch in Madrid blieb Ødegaard bis heute nicht viel mehr als ein großes Versprechen.

F.A.Z. Frühdenker –

Der Newsletter für Deutschland Jeden Morgen sorgfältig ausgewählt und kompetent eingeordnet. Die bedeutenden Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland und der Welt. Jetzt anmelden

22 Jahre ist er inzwischen alt und spielt seit diesem Sommer auf Leihbasis beim FC Arsenal in der Premier League. Es ist bereits seine vierte Station bei einem anderen Verein – nach Jahren bei den niederländischen Erstliga-Klubs SC Heerenveen und Vitesse Arnheim und bei Real Sociedad San Sebastián in Spanien.