Mario Götze und PSV Eindhoven : „Das ist schon bitter, die Enttäuschung ist riesig“

Statt in die Champions League geht es für Mario Götze und die PSV Eindhoven nun in die Europa League. Während der Trainer versucht, optimistisch zu bleiben, werden die Spieler deutlich.

Spielt in dieser Saison nicht in der Fußball-Königsklasse: Mario Götze Bild: dpa

Mario Götze war nach dem verpassten Einzug in die Champions-League-Gruppenphase mit der PSV Eindhoven tief enttäuscht. „Wir haben ein Jahr daran gearbeitet, haben alles versucht. Wenn man die beiden Spiele sieht, wie viel Ballbesitz wir hatten, das ist schon bitter“, sagte der WM-Torschütze von 2014 bei Amazon nach dem 0:0 im Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon: „Die Enttäuschung ist riesig.“

Dabei spielten die Gastgeber nach der Gelb-Roten Karte gegen Lucas Verissimo (32. Minute) fast eine Stunde in Überzahl. „Manchmal ist Fußball einfach. Es ist uns nicht gelungen, ein Tor mehr zu schießen. Benfica hat das aber auch gut verteidigt. Ich glaube, wir hatten drei, vier große Chancen. Wir hätten aber noch mehr Chancen herausspielen müssen“, sagte der deutsche PSV-Coach Roger Schmidt.

„Das Herz blutet“

Das Hinspiel hatte die Mannschaft 1:2 verloren. „Am Ende lag es ein bisschen an der Effizienz, wenn man sieht, wie wir dort gespielt haben und hier“, sagte Götze. Für Nationalspieler Philipp Max platzte ein Traum. „Das Herz blutet. Mein Traum war natürlich, Champions League zu spielen“, sagte Max. „Wir hätten es über beide Spiele aber verdient gehabt.“

An diesem Donnerstag wird in Istanbul die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Aus der Bundesliga haben sich der FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg qualifiziert. Die Bayern sind in Topf eins gemeinsam mit den fünf anderen Meistern der sechs stärksten Ligen in der Europäischen Fußball-Union sowie den Titelverteidigern der Königsklasse und der Europa League gesetzt.

Der BVB wird in Topf zwei einsortiert, maßgebend ist der Klub-Koeffizient der Saison 2020/21, durch den Dortmund noch knapp besser abschneidet als der FC Porto. Die genaue Einteilung der Töpfe drei und vier steht erst nach Abschluss der Playoffs an diesem Mittwochabend fest – RB Leipzig wird aber sicher in Topf drei und der VfL Wolfsburg sicher in Topf 4vier landen. Teams aus gleichen Ländern können in der Vorrunde nicht aufeinandertreffen.

Für Götze und die PSV geht es statt in die Königsklasse nun in der Europa League weiter. Stattdessen darf nun der frühere Dortmunder Julian Weigl mit Benfica in der Königsklasse spielen. „Ich hätte gerne mit meiner Mannschaft Champions League gespielt. Europa League ist aber auch ein Wettbewerb, der Spaß macht“, sagte Schmidt und fügte mit Blick auf die entgangenen Einnahmen hinzu: „Diese 15 Millionen sind mir egal.“

Corona vor Europa-League-Playoffs

Zwei Tage vor dem Rückspiel in den Playoffs zu genau diesem Wettbewerb Europa League sind derweil mehrere Spieler der Glasgow Rangers positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der schottische Meister am Dienstag auf seiner Homepage mit. Die Anzahl und die Namen der betroffenen Profis wurden nicht genannt. Alle positiv Getesteten befänden sich jetzt zusammen mit engen Kontaktpersonen in Selbstisolation.

Am Donnerstag tritt das Team des englischen Trainers Steven Gerrard in Armenien zum Playoff-Rückspiel bei Alashkert Eriwan an. Das Hinspiel hatte Glasgow mit 1:0 gewonnen.

„Seit Beginn der Pandemie haben die Rangers eng mit der schottischen Regierung und dem schottischen Fußball zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Gesundheit unserer Mitarbeiter jederzeit geschützt ist. Wir werden dies auch weiterhin tun“, teilte der Klub weiter mit.