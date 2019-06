Fußball-Nationalmannschaft : Doppelte Kampfansage von Manuel Neuer

Nach allem, was man hören und sehen konnte, war es ein feuchtfröhliches Vergnügen. Wasser- statt Fußballspiele waren angesagt bei der Nationalmannschaft, und so traten die Spieler und auch Betreuer am Montagnachmittag auf einem Badesee nahe ihrem Quartier in Venlo in verschiedenen fachfremden Disziplinen gegeneinander an. Teambuilding ist das Stichwort, das diesmal durchaus wörtlich zu nehmen ist: Schließlich ist eine neue Mannschaft im Entstehen begriffen. Und gemeinsame Erlebnisse und Gespräche sollen der Kitt sein, der das Gebilde zusammenhält.

„Man wächst zusammen, man lernt sich besser kennen“, sagte Manuel Neuer, am Montag noch Schlagmann im Kanu auf der „Blauen Lagune“ in Wachtendonk, nun aber in seiner Eigenschaft als Nationalmannschaftskapitän auf dem Pressepodium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Dort saß er am Dienstag gemeinsam mit Jonathan Tah, dem Kapitän der U 21, der nach den beiden Qualifikationsspielen mit dem A-Team in Weißrussland am Samstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur EM-Qualifikation und bei RTL) und gegen Estland am Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur EM-Qualifikation und bei RTL) danach gleich ins Trainingslager der Junioren und dann zur Europameisterschaft reist. Auch das sollte Verbundenheit demonstrieren und gehört zum Bild, das der DFB derzeit gerne abgibt.

Tah, der 23 Jahre alte Innenverteidiger von Bayer Leverkusen, machte neben dem 33 Jahre alten Neuer eine gute Figur, wie er über den Umgang miteinander und die Qualitäten der neuen Generation sprach. Manches erinnert ja an die Jahre 2009 und 2010, in denen das spätere Weltmeisterteam im Entstehen begriffen war. Weil es junge Spieler gab, die reif waren und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ein solcher Moment könnte jetzt wieder gekommen sein. Neuer berichtete, wie er sich mit Tah auf der Fahrt zur Pressekonferenz darüber unterhalten habe, wie viele Spieler aus dem A-Kader noch in der U 21 spielen könnten.

Sie kamen auf sieben. „Das zeigt, dass wir einen guten Zuwachs haben, viele Talente, die schon auf erstklassigem Niveau gespielt haben, die schon Erfahrung in jungen Jahren gesammelt haben“, sagte Neuer. „Das zeigt, dass wir für die Zukunft gewappnet sind.“ Tah nahm den Ball gerne auf. „Wir sind jetzt in der Verantwortung, das Zepter mehr in die Hand zu nehmen“, sagte er. Das Placet von oben, vom Bundestrainer und auch vom Kapitän, ist ihm und seinen Altersgenossen gewiss. Um den Prozess des Heran- und Hineinwachsens zu fördern, gibt es derzeit keinen institutionalisierten Mannschaftsrat, wie Neuer berichtete – jeder soll sich einbringen können.

Mehr zum Thema 1/

„Wir wissen, dass gerade die jungen Spieler Verantwortung übernehmen müssen“, sagte Neuer – und betonte das „müssen“ merklich. „Alle sind motiviert, und es wird viel gesprochen, die Kommunikation ist wichtig für uns.“ Es wird also weiterhin viel geredet werden beim Nationalteam. Auch in Abwesenheit von Joachim Löw, der am Montagabend das Universitätsklinikum Freiburg wieder verlassen konnte und das öffentliche Trainingsspiel an diesem Mittwoch in Aachen (17.30 Uhr bei RTL Nitro und im FAZ.NET-Livestream) zu Hause im Fernsehen verfolgen kann. Manchmal aber ist es auch ganz interessant, was so alles nicht geredet wird.

Neuer verzog keine Miene, als er nach Leroy Sané gefragt wurde und den Mutmaßungen über einen Wechsel zum FC Bayern. Nein, einen Rat könne und wolle er nicht geben, „Leroy ist erfahren“ und jemand, der schon „selber weiß, was er möchte“. Und nein, er habe noch nicht einmal mit ihm darüber gesprochen. Wirklich nicht? Noch verwunderlicher klang aber etwas anderes: dass Neuer sagte, er habe auch noch nicht mit Löw über dessen Plan gesprochen, in dieser Saison Marc-André ter Stegen Einsatzchancen im deutschen Tor zu geben. Dabei kam am Dienstag ziemlich deutlich zum Ausdruck, dass Neuer das für keine Idee hält, mit der er sich ohne weiteres anfreunden kann. „Grundsätzlich“, sagte er, „möchte man als Sportler immer auf dem Platz stehen, immer spielen, das war bei mir immer schon so“. Man werde sehen, wie es in diesem Jahr laufen werde, fügte er hinzu – und dass ter Stegen ja erst einmal wieder fit werden müsse.

Das durfte man, auch wenn es Neuer gewohnt unaufgeregt aussprach, durchaus als Versuch verstehen, das eigene Revier zu markieren. In Verbindung mit seinem überraschend forschen Blick auf die Ziele im nächsten Jahr wirkte es gleich wie eine doppelte Kampfansage des Kapitäns. „Wir wollen natürlich im nächsten Sommer angreifen“, sagte Neuer. „Wir wollen die EM-Qualifikation so durchziehen, dass wir im nächsten Sommer bei der EM 2020 so gut und konkurrenzfähig dastehen, um den Titel zu gewinnen.“ Und das, wie er nicht mehr hinzuzufügen brauchte, mit ihm im Tor, dem „alten Hasen“, wie er an anderer Stelle sagte, und nicht etwa mit einem Jüngeren.

In Venlo und in Abwesenheit ter Stegens konnte Neuer noch ganz locker über die Torhüter-Situation plaudern. Über Sven Ulreich, seinen Klubkollegen, der die erstmalige Nominierung als dritter Torwart (für den wie ter Stegen ebenfalls verletzten Bernd Leno) verdient habe. Oder über die nächste Generation, etwa in Person von Alexander Nübel, die ja eigentlich erst die übernächste ist. Nach seinen Verletzungen fühlt Neuer sich wieder im Vollbesitz seiner Kräfte und Fähigkeiten, und das nicht erst seit dem Pokalfinale, in dem der seinen Bayern mit zwei famosen Paraden gegen Leipzig entscheidend zum Double verhalf. „Ich spüre keinen heißen Atem“, sagte Neuer, die Nummer eins, mit Blick auf ter Stegen, den ersten Konkurrenten. Ob das stimmte oder gerade nicht: Umbruch, Verjüngung, alles wichtig und gut – aber doch bitte schön mit ihm an Bord.