Aktualisiert am

Manuel Neuers Medizincheck verlief dem Anschein nach positiv. Einen Tag nach den Untersuchungen im Münchner Krankenhaus kehrte der Torhüter vom FC Bayern am Dienstag zurück auf den Trainingsplatz. Neben Torwarttrainer Michael Rechner begleitete auch Physio Knut Stamer die Einheit des 37-Jährigen an der Säbener Straße. Videos zeigten Neuer bei lockeren, torwartspezifischen Übungen.

Ob der Nationalkeeper mit der Mannschaft am Samstag ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee reisen kann, bleibt dennoch offen. Zuletzt hatten Medien berichtet, dass Neuer noch Zeit brauche und eher individuell trainieren werde.

Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember hat Neuer kein Spiel mehr für den deutschen Fußball-Rekordmeister bestritten. Bis zum Bundesliga-Start am 18. August wollte der Keeper wieder die Nummer 1 im Münchner Tor sein. „Mir geht's super. Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen“, hatte Neuer am Montag vor dem Medizincheck gesagt.

Dass Neuer bei seiner Ankunft am Krankenhaus Barmherzige Brüder auf seinen guten Gesundheitszustand hinwies, hatte Gründe: Der Keeper sei nach seinem Beinbruch noch nicht voll leistungsfähig, hatte Sky zuletzt gemeldet.

Genau 213 Tage nach seiner verhängnisvollen Ski-Tour startete der Nationaltorwart die nächste Etappe auf seinem langen Weg zurück. Mit einigen weiteren Profis, darunter die zuletzt ebenfalls verletzten oder angeschlagenen Serge Gnabry, Matthijs de Ligt und Eric Maxim Choupo-Moting, absolvierte er die internistische Untersuchung vor dem Auftakt der eigentlichen Saisonvorbereitung.

Nun soll geklärt werden, wie weit der Torwart wirklich ist. Die Neuer-Seite verlautete beschwichtigend, bei der kleinen Verzögerung handle es sich lediglich um eine kalkulierte Anpassung des Reha-Plans.

Mehr zum Thema 1/

Trainer Thomas Tuchel plant mit dem 37-Jährigen als Nummer 1, sofern Neuer bis zum Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen in voller Stärke zur Verfügung steht. Vertreter Yann Sommer soll eigentlich für sechs Millionen Euro zu Inter Mailand wechseln. Alexander Nübel will nach seiner Leihe zur AS Monaco nicht zurück, der Georgier Giorgi Mamardaschwili vom FC Valencia wiederum ist als Zukunftskeeper erst ab 2024 vorgesehen. Und Sven Ulreich wurde die Rolle als einziger gestandener Backup schon im Winter nicht überantwortet.