Fußball in England : Wie Manchester United sein Erfolgsteam bastelt

Es war gerade mal das erste Spiel der neuen Premier-League-Saison, aber Ole Gunnar Solskjæer war seine Erleichterung deutlich anzusehen. Am Samstag besiegte Manchester United im ausverkauften Old Trafford den alten Rivalen Leeds United 5:1, und im Interview nach dem Spiel sagte Solskjær, er hätte sich von seinen Spielern nicht mehr wünschen können. „Vor dem ersten Spiel machst du dir immer Sorgen. Haben wir genug an der Fitness gearbeitet? Und an der Taktik?“, sagte der Norweger – und beantwortete die Fragen mit einem breiten Lächeln gleich selbst: „Unsere Trainingseinheiten waren nur auf dieses Spiel ausgerichtet. Es war ein fantastischer Tag.“

Manchester United dominierte vom Anpfiff weg und ging durch Spielmacher Bruno Fernandes in Führung. Doch kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit glich Leeds durch einen perfekt platzierten Fernschuss von Luke Ayling aus. Danach drehte Manchester United jedoch erst so richtig auf und spielte Leeds regelrecht an die Wand; Fernandes schoss innerhalb von sieben Minuten zwei weitere Tore und erreichte damit seinen ersten Hattrick als United-Spieler. Eine Leistung, die ihn zum Mann des Spiels machte.