Manchester United : Blamage für Team von Rangnick im FA-Cup

Manchester United scheitert in der vierten FA-Cup-Runde im eigenen Stadion an einem Zweitligaklub. Cristiano Ronaldo verschießt einen Elfmeter. Zudem überschatten Vorwürfe gegen einen Profi die Partie.

Blamage für Manchester United und Teammanager Ralf Rangnick: Der englische Fußball-Rekordmeister unterlag in der vierten Runde des FA Cups dem Zweitligaverein FC Middlesbrough mit 7:8 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung stand es 1:1 (1:0). Rangnick ist seit Ende November United-Trainer und liegt mit seiner Mannschaft in der Liga mit 19 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Manchester City auf Rang vier der Tabelle.

Cristiano Ronaldo setzte beim FA-Cup-Spiel zunächst einen Foulelfmeter neben das Tor (20. Minute). Fünf Minuten später sorgte der frühere Dortmunder Jadon Sancho für die Führung der zunächst überlegenen Gastgeber. Nach dem Wechsel ließ United nach und kassierte durch Matt Crooks den Ausgleich (64.). Nach 15 Treffern aus elf Metern vergab schließlich United-Profi Anthony Elanga.

Die Vorbereitung der Begegnung war durch die schweren Gewaltvorwürfe gegen United-Profi Mason Greenwood überschattet worden. Der englische Nationalspieler war am Mittwoch gegen Kaution freigelassen worden, nachdem er wegen des Verdachts auf Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Morddrohungen festgenommen worden war und vier Tage in Polizeigewahrsam verbracht hat.

„Ein 20-Jähriger, der wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des Angriffs auf eine Frau verhaftet wurde, ist bis zum Abschluss der weiteren Ermittlungen gegen Kaution freigelassen worden“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Behörde nannte weiterhin den Namen Greenwood nicht. Die bisherigen Statements lesen sich aber deckungsgleich mit den Vorwürfen, die gegen den Profi der Red Devils im Raum stehen. Am Sonntag war der Verdächtige in Gewahrsam genommen worden, am Dienstag war den Ermittlern zusätzliche Zeit zur Befragung eingeräumt worden.

Greenwoods Freundin hatte bei Instagram am Sonntagmorgen Fotos und Tonaufnahmen veröffentlicht. Darauf waren zum Teil blutende Verletzungen und blaue Flecken auf dem Körper der jungen Frau zu erkennen – und offenbar auch Greenwood zu hören, wie der Nachwuchsstar der Red Devils seine Partnerin zu sexuellen Handlungen zwingen will. Die Postings, in denen Greenwood eindeutig als Täter benannt worden war, wurden im Laufe des Sonntags wieder gelöscht.

Der englische Rekordmeister Manchester United hatte den Spieler schon am Sonntag „bis auf Weiteres“ vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt, eine Prüfung der Angelegenheit angekündigt und „Gewalt jeglicher Art“ am Dienstag abermals verurteilt. Sportartikelhersteller Nike setzte zudem die Zusammenarbeit mit Greenwood aus.