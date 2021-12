Siegtreffer vom Superstar : Auf Ronaldo kann sich Rangnick verlassen

Aktualisiert am

Mal wieder Matchwinner: Cristiano Ronaldo traf zum Sieg. Bild: Action Images via Reuters

Das Spitzentrio im Stolperschritt: Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea haben am 16. Spieltag der Premier League nicht geglänzt, stehen nach drei mühevollen Siegen mit Elfmetertreffern aber weiter gemeinsam ganz oben. Der neue Teammanager Ralf Rangnick konnte sich bei Superstar Cristiano Ronaldo bedanken, dass er mit Rekordchampion Manchester United einen 1:0 (0:0)-Erfolg beim Abstiegskandidaten Norwich City feiern konnte. Ronaldo gelang, ebenfalls per Foulelfmeter (75.), der an ihm selbst verursacht wurde, die Entscheidung. ManUnited kletterte auf Platz fünf.

Am Samstagmittag gewann Nationalspieler Ilkay Gündogan mit den City 1:0 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers, am Nachmittag holten Jürgen Klopps Liverpooler ein 1:0 (0:0) gegen Aston Villa. Für Teammanager Thomas Tuchel und den FC Chelsea sah nach schwierigen Wochen alles bereits nach der nächsten Enttäuschung aus, dann wurden Nationalspieler Antonio Rüdiger und Jorginho aber noch zu den Matchwinnern: Beim 3:2 (1:1) gegen Leeds United verwandelte der italienische Europameister zwei Foulelfmeter (58./90.+4), beide holte Rüdiger heraus. In der Tabelle kommt Spitzenreiter ManCity nun auf 38 Punkte, Liverpool (37) und Chelsea (36) folgen knapp dahinter.

Auch das Team von Trainer Pep Guardiola beeindruckten keineswegs, gegen Wolverhampton spielten sie eine Hälfte in Überzahl und benötigten letztlich einen Handelfmeter für den Sieg: Raheem Sterling (66.) traf entscheidend mit seinem 100. Premier-League-Tor. Der Druck von Gündogan und Co. wurde erst nach der Gelb-Roten Karte gegen Raul Jimenez (45.+2) zwingend.

In Liverpool kam es zum Aufeinandertreffen der Reds mit einer Klub-Ikone: Steven Gerrard kam als Teammanager von Aston Villa an die Anfield Road, und Klopps Team tat sich schwer gegen die defensiven Gäste. Mohamed Salah (67.) sorgte per Foulelfmeter für den dennoch verdienten Sieg.

Beim FC Arsenal ist indes der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang auch als Kapitän in punkto Disziplin offenbar kein Vorbild. Gunners-Teammanager Mikel Arteta strich den Torjäger aus Gabun aus dem Kader für das Spiel gegen den FC Southampton (3:0), Grund war ein „Disziplinverstoß". Offenbar hatte der Stürmerstar am Freitag eine Trainingseinheit geschwänzt.