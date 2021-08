Jadon Sancho : Manchester Uniteds neuer X-Faktor

Wer auf Manchester City oder den FC Chelsea als Meister der neuen Premier-League-Saison setzt, der muss sich dafür nicht sonderlich rechtfertigen: City dominiert die englische Eliteliga seit Jahren, Chelsea rüstet mit Trainer Thomas Tuchel für den Angriff auf – und hat in der vergangenen Saison überraschend die Champions League gewonnen. Schon der FC Liverpool wirkt dagegen wie ein vergleichsweise mutiger Tipp, auch weil sich der Klub von Trainer Jürgen Klopp auf dem Transfermarkt bislang zurückhielt. Im Schatten der großen Favoriten aber spielt sich ein anderer Klub mehr und mehr zurück in den Mittelpunkt: Manchester United – immerhin Englands Rekordmeister und Zweitplatzierter in der vergangenen Saison.

United ist schon lange nicht mehr die Fußballgroßmacht, die es einmal war. Unter der Trainerlegende Sir Alex Ferguson gewann der Klub allein in dessen fast 27 Jahre andauernder Amtszeit bis zum Rücktritt vor acht Jahren 13 Mal die englische Meisterschaft und zwei Mal die Champions League. Erfolge, an die der Klub seitdem nicht anknüpfen konnte: Fergusons Nachfolger David Moyes, Louis van Gaal und José Mourinho scheiterten jeweils an der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit; vor allem Mourinho schleppte sich gegen Ende seiner Zeit in Manchester als permanent entnervter Meckerzausel von einer mies gelaunten Pressekonferenz zur nächsten.

Nach Mourinhos Entlassung im Dezember 2018 übernahm der bei den Fans überaus beliebte frühere United-Stürmer Ole Gunnar Solskjaer das Kommando – zuerst nur als Übergangslösung, später als neuer Cheftrainer. Manche halten den Job bis heute für mindestens eine Nummer zu groß für den als Trainer auf höchstem Niveau noch relativ unerfahrenen Norweger, aber Solskjær hat einen vielversprechenden Neuaufbau eingeleitet. Im Juli hat er seinen bis zum Sommer 2022 gültigen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.

„Es war ein phantastischer Tag!“

Seine Erfolge sprachen für sich: In seiner ersten vollständigen Saison wurde United Dritter, vergangene Saison sogar Zweiter hinter Meister Manchester City – allerdings mit zwölf Punkten Rückstand. Titel hat Solskjær bislang keine gewonnen, im Finale der Europa League unterlagen sie im Mai dem FC Villarreal im Elfmeterschießen.

Aber am vergangenen Wochenende startete United mit einem Statement-Sieg in die neue Saison: Im ausverkauften Old Trafford besiegten sie ihren alten Rivalen Leeds United auch in der Höhe vollkommen verdient 5:1 – dank zweier Weltklasseleistungen von Bruno Fernandes, der drei Tore schoss, und des angeblich wechselwilligen Paul Pogba, der vier Treffer vorbereitete. Solskjær gab zu, vor dem Spiel nervös gewesen zu sein, sagte aber auch, er habe sich von seiner Mannschaft nicht mehr wünschen können: „Es war ein phantastischer Tag!“

Das lag auch daran, dass vor dem Spiel gegen Leeds nach längerem Hin und Her der Zukauf von Real Madrids hoch dekoriertem Innenverteidiger Raphaël Varane für zunächst 40 Millionen Euro abgeschlossen wurde. Der Franzose ist Uniteds zweiter Top-Transfer in diesem Sommer; zuvor hatte sich der Klub für 85 Millionen Euro die Dienste von Borussia Dortmunds Angreifer Jadon Sancho gesichert. Der stand anders als Varane gegen Leeds bereits im Aufgebot, saß zunächst nur auf der Bank und wurde eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff eingewechselt.