Wenn Pep Guardiola in den vergangenen Jahren in seinen sprichwörtlichen Rückspiegel blickte, sah er dort zumeist das verbissene Grinsen von Jürgen Klopp, der nicht selten so nah auffuhr, dass beide Trainer Stoßstange an Stoßstange in Richtung Ziellinie rasten. 2019 und 2022 wurde Manchester City mit jeweils nur einem Punkt Vorsprung vor dem FC Liverpool englischer Meister. Und heute?

Da müsste City schon rechts ran fahren und einige Minuten dort ausharren, um zu sehen, wie sich Liverpool mit qualmendem Auspuff, zwei platten Reifen und quietschendem Keilriemen um die letzte Kurve quält.

Grealish auf dem Vordersitz

Beim 4:1 im direkten Aufeinandertreffen am Samstag dachte City, um im Bilde zu bleiben, gar nicht daran, den Fuß auch nur eine Sekunde vom Gaspedal zu nehmen. Liverpool ging zwar durch einen Konter Mitte der ersten Halbzeit in Führung, doch City ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und gewann auch in der Höhe verdient, hätte sogar noch ein paar Tore mehr erzielen können.

Und das, obwohl der Star-Mittelstürmer Erling Haaland (28 Tore in 26 Ligaspielen) wegen Leistenbeschwerden nur auf der Tribüne saß. Auf dem Vordersitz nahm stattdessen ein anderer Platz: Jack Grealish.

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler ist vor der zurückliegenden Saison von Aston Villa zu Manchester City gewechselt. In seinem ersten Jahr in Manchester wurde er seinem Preisschild von 100 Millionen Pfund nicht immer gerecht, Kritiker stempelten ihn schon als überbewerteten Fehleinkauf ab.

In dieser Saison aber findet er mehr und mehr seinen Platz in Guardiolas Team, in dem er überwiegend auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommt. Gegen Liverpool wurde Grealish zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt – unter Standing Ovations der Fans –, und Guardiola würdigte seine Leistung mit einer so väterlichen Umarmung, dass man nicht umhin konnte, die Geste auch als Botschaft an die Zweifler zu verstehen.

Vorne wie hinten zu finden

Grealish war ständig anspielbar, zerriss durch Pässe und Dribblings immer wieder die Ordnung in Liverpools Formation und bescherte dem rechten Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold dadurch einen grauenhaften Nachmittag; er hielt selbstbewusst den Ball, wenn es darauf ankam, und er provozierte Fouls, wenn er der Meinung war, dass ein Freistoß das am besten geeignete Mittel für den nächsten Torschuss war.

Kurz vor seiner Auswechslung war er der Schütze des Tors zum 4:1, aber seine beste Szene hatte er in der ersten Halbzeit. In der 27. Spielminute hatten die Liverpooler eine Riesenchance, auf 2:0 zu erhöhen, und es war Grealish, der im Vollsprint nach hinten rannte und einen Querpass vor dem eigenen Tor in letzter Sekunde unterbrach – um im direkten Gegenzug wieder vorne mitzumischen und das 1:1 durch Haalands Stellvertreter Julián Álvarez vorzubereiten.

Guardiola hob diese Spielsituation nach dem Schlusspfiff explizit hervor, selbstverständlich wissend, dass das Spiel wohl einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn Grealish nicht rechtzeitig zur Stelle gewesen wäre. Grealish selbst gab zu, den Morgen vor dem Spiel wegen Übelkeit auf der Toilette verbracht zu haben.

Er wurde gerade rechtzeitig wieder fit und lieferte zweifellos seine beste Leistung für City seit seinem Wechsel ab. „Ich liebe Fußball – spielen, trainieren –, wenn es gut läuft, gibt es nichts Besseres“, sagte er und fügte vielsagend hinzu, er habe endlich seine „normale“ Form wiedergefunden.

Durch den Sieg gegen Liverpool bleibt Manchester City ein heißer Anwärter auf den Gewinn der fünften Meisterschaft in sechs Jahren. Allerdings steht der Klub in der Tabelle nur auf dem zweiten Platz hinter dem FC Arsenal, der am Samstagnachmittag gegen Leeds United antrat und ebenfalls 4:1 gewann. Ende April treffen beide Vereine direkt aufeinander. Ausnahmsweise ist Guardiola in dieser Saison mal nicht der Gejagte, sondern der verbissene Jäger im Rückspiegel.