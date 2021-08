Transfer zu Manchester City : Ist Jack Grealish wirklich 118 Millionen Euro wert?

Wenn ein Fußballprofi von seinem Kindheits- und Jugendverein zu einem Klub wie Manchester City wechselt, dann kann das damit verbundene Brimborium ganz schön einschüchternd sein. Bei Jack Grealish muss man sich darüber keine Sorgen machen.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Im Gegenteil: Die 100 Millionen Pfund Ablöse (118 Mio Euro), die City für ihn an Aston Villa überweist und die ihn zum teuersten Zukauf in der Geschichte der Premier League machen, belasten den 25-Jährigen offenbar kein bisschen, sie beflügeln ihn. „Es bedeutet mir viel, dass der Klub bereit war, so viel Geld für mich auszugeben“, sagte Grealish bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag: „Wenn überhaupt, dann gibt mir das Selbstvertrauen. Ich denke nicht, dass mit dem Preis ein besonderer Druck verbunden ist.“

Der Wechsel hatte sich angekündigt; City machte kein großes Geheimnis aus seinem Interesse an Villas Spielmacher, der im Sommer mit Englands Nationalmannschaft Zweiter bei der Europameisterschaft wurde. Grealish erhält beim Meister einen Vertrag über sechs Jahre und das Trikot mit der Rückennummer „Zehn“, die bis zu dessen Abschied nach der vergangenen Saison Fan-Liebling Sergio Agüero gehörte.

„Ein sehr positives Gespräch“

Aston Villa zu verlassen sei ihm schwergefallen, sagte Grealish, es habe auch Tränen gegeben, aber Citys Angebot habe er nicht ausschlagen können – auch, um sich seinen Traum zu erfüllen, in der Champions League gegen die besten Teams Europas zu spielen. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Citys Trainer Pep Guardiola habe es keinen Zweifel mehr für ihn gegeben: „Es ging um Positionen und solche Dinge. Es war ein sehr positives Gespräch, das mir zeigte, warum ich unbedingt unter ihm spielen will.“

In der vergangenen Saison spielte Grealish für Aston Villa meistens als Linksaußen, aber auch häufig im zentralen offensiven Mittelfeld. Dort fühlt er sich am wohlsten: „Ich liebe die Nummer-zehn-Rolle“, sagte er vor der Europameisterschaft. Er ist eher Vorbereiter als Vollstrecker, vergangene Saison schoss er in 26 Einsätzen sechs Tore und bereitete zwölf vor; zwischen Ende Februar und Anfang Mai fehlte er wegen einer Schienbeinverletzung.

Er verfügt über eine gute Übersicht, ist auch mit dem eigentlich schwächeren linken Fuß technisch stark, scheut sich nicht vor einem Dribbling und hat einen explosiven Antritt. Guardiola dürfte vor allem auf seine Unberechenbarkeit setzen – besonders gegen defensiv eingestellte Gegner, wenn es eines Moments individueller Brillanz bedarf, um das Abwehrbollwerk auszuhebeln.

Kein Spieler in der Premier League wurde in den vergangenen beiden Saisons außerdem so oft gefoult wie Grealish, weshalb auch Freistöße in gefährlichen Positionen ein willkommener Effekt seiner Verpflichtung sein dürften. Im Schnitt wurde er etwa alle 20 Minuten gefoult, wobei Kritiker ihm vorwerfen, bisweilen zu leicht zu fallen. „Ich verstehe die Tritte als Kompliment“, sagte Grealish einmal über die Fouls. Das bringe seine Art zu spielen nun mal mit sich.

Der Star bei Aston Villa

Welche Rolle er in Citys Weltklasse-Ensemble einnehmen wird, wenn die Mannschaft am Sonntag gegen Tottenham Hotspur in die neue Saison startet, muss sich zeigen. Die Konkurrenz ist gewaltig – allein um die Position auf dem linken Flügel konkurriert er mit Raheem Sterling und Phil Foden –, und Guardiola wird ihn nicht nur wegen seines Preises in die Startelf befördern. Am vergangenen Samstag unterlag Manchester City im Community Shield dem Pokalsieger Leicester City 0:1, Grealish kam nach etwas mehr als einer Stunde von der Bank und blieb weitgehend unauffällig.

Bei Aston Villa war er der Star, um ihn drehte sich alles, bei City ist er einer von vielen und wird sich womöglich in Geduld üben müssen. Wie bei der EM, als er unter Nationaltrainer Gareth Southgate trotz seiner enormen Beliebtheit bei den Fans nicht Stammspieler war. Southgate traute offenbar anderen Spielern mehr taktische und defensive Disziplin zu.

Mehr zum Thema 1/

Der Guardian schrieb in einer Analyse des Transfers: „Wenn ein Spieler für Southgate nicht diszipliniert genug ist, kann er dann Guardiolas Ansprüchen gerecht werden?“ Damit verbunden ist die Frage, ob Grealish sein Geld wert ist. Zumal er im September 26 Jahre alt wird und noch nie im Europapokal gespielt hat.

Es heißt, Guardiola sehe in ihm einen Achter, der im Zentrum des Mittelfelds agiert – zusammen mit Kevin De Bruyne, der Guardiola schon nach dem Länderspiel Belgien gegen England im November geraten haben soll, Grealish nach Manchester zu holen. Citys Sportdirektor Txiki Begiristain ließ sich zu Grealishs Verpflichtung auf der Klubwebsite zitieren und bezeichnete ihn als einen der aufregendsten Offensivspieler im Weltfußball: „Pep liebt seine Art zu spielen, und wir alle glauben, dass er perfekt zu Manchester City passt.“

Finalniederlage gegen Chelsea

Der Klub geht als Favorit für den Titelgewinn in die Saison, in den zurückliegenden vier Jahren wurde City dreimal Meister. Doch am Gewinn der Champions League beißt sich der aus Abu Dhabi so fürstlich finanzierte Verein bislang die Zähne aus. Im Mai standen sie zum ersten Mal im Finale, unterlagen jedoch dem FC Chelsea. Beim nächsten Anlauf soll das besser klappen – und Grealish könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Die BBC schrieb: „Die Einzigen, die sich wegen dieses Wechsels Sorgen machen müssen, sind Citys Rivalen.“