Manchester City gegen Liverpool : „Es war wild, wie ein Boxkampf“

Pep Guardiola mag Überraschungen. Der Trainer von Manchester City denkt sich für besondere Fußballspiele bisweilen besondere Aufstellungen aus. Das ging schon mal gründlich schief. Im Champions-League-Finale im vergangenen Jahr etwa verzichtete Guardiola auf defensive Mittelfeldspieler – und verlor. Vor dem Topspiel der englischen Premier League am Sonntag gegen den FC Liverpool hatte er wieder eine erstaunliche Idee.

Kaum jemand hatte Gabriel Jesus in der Startelf erwartet. Der Brasilianer spielte in den vergangenen Monaten kaum. Sein bisher letztes Tor in der Liga erzielte er im September. Doch Guardiola setzte überraschend auf Jesus – und lag damit nicht falsch. Der Angreifer erzielte beim 2:2 des Spitzenreiters mit Verfolger Liverpool gar einen Treffer (37. Minute), als er eine Flanke unter die Torlatte schoss.

City liegt in der Tabelle sieben Spieltage vor Schluss weiter einen Punkt vor Liverpool. Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze geht auf der Zielgeraden weiter, auch wenn Jürgen Klopp das Spiel beim TV-Sender Sky lieber mit einer anderen Sportart verglich: „Es war wild, wie ein Boxkampf. Sobald du beide Arme unten hattest, kam gleich ein harter Schlag.“

Davon musste seine Elf einige einstecken. Liverpool enttäuschte im vorab zum größten Spiel Europas hochstilisierten Duell in der ersten Halbzeit. Nach der frühen Führung durch Kevin de Bruyne (5.) nach einem abgefälschten Schuss an den Innenpfosten glich Diogo Jota (13.) nach einer cleveren Ablage von Trent Alexander-Arnold zwar aus.

Doch City wurde in einem Spiel ohne Atempause von Minute zu Minute besser, auch weil Liverpool von Minute zu Minute schlechter wurde. Die Abwehr leistete sich einige gefährliche Ballverluste, der Angriff konnte sich kaum durchsetzen. Manchester aber schlug kein Kapital aus der Überlegenheit. „Wir haben sie leben lassen“, sagte Guardiola nachher.

Klopp schüttelte zur Halbzeit den Kopf, fand aber offenbar die richtigen Worte. Keine Minute war gespielt, da stand es 2:2. Mohamed Salah hatte Sadio Mané mit einem genauen Pass bedient. Die Statik des Spiels, in der die brasilianischen Torhüter Ederson und Alisson Becker teils wie Spielmacher durch sehenswerte Pässe mit dem Fuß beeindruckten, änderte sich. Nun war Liverpool näher am Führungstreffer. Es ging hin und her in einem irrwitzigen Tempo.

Die Schlusspointe setzte bei diesem Spektakel fast Manchester. Der eingewechselte Riyad Mahrez traf mit einem Freistoß den Außenpfosten (90.) und lupfte in der Nachspielzeit den Ball über Alisson, aber auch über das Tor. „Wir haben das Gefühl, eine große Chance verpasst zu haben“, sagte Guardiola. Auch de Bruyne haderte: „Wir haben gut gespielt, sind aber ein bisschen enttäuscht.“

Lange dauert es nicht, bis sich alle wiedersehen. Nach den Viertelfinal-Rückspielen der Champions League am Mittwoch – City reist mit einem 1:0-Vorsprung zu Atlético Madrid, Liverpool empfängt nach einem 3:1 Benfica Lissabon – steht das Halbfinale im englischen Pokalwettbewerb an. Am Samstag spielen Liverpool und Manchester im Wembleystadion um den Einzug ins Endspiel des FA-Cups.

Und auch das muss nicht das letzte Duell in dieser Saison gewesen sein. Eine Überraschung wäre es nicht, wenn Guardiola und Klopp mit ihren spektakulären Teams auch im Finale der Champions League am 28. Mai in Paris um Europas Fußball-Krone spielten.