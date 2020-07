Eurogoals: FAZ.NET mit DAZN : Bangen bei Guardiola – Ronaldo als Retter

Aktualisiert am

Manchester City droht der Champions-League-Ausschluss. Liverpool verpasst einen Rekord. Arsenal ist in Not. Barcelona bleibt dran. Juventus ist im Glück. PSG kehrt vor Zuschauern zurück. Sehen Sie Europas Fußball-Wochenende im Video.

Sportlich ist Manchester City über die Tabelle der englischen Premier League lange für die neue Saison der Champions League qualifiziert. Zwar ging der Meistertitel sehr frühzeitig an den FC Liverpool und Jürgen Klopp, doch die Elf von Pep Guardiola hat genügend Punkte gesammelt, um am Ende sicher Zweiter zu werden. Ob die Millionentruppe aus Manchester allerdings dann im Herbst auch wirklich durch Europa reisen darf, ist unsicher. Denn es steht eine Sperre für internationale Spiele im Raum. Zwei Spielzeiten sollen die Citizens wegen Verstößen gegen die Finanz-Regeln des Financial Fairplay aussetzen müssen.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

An diesem Montag (10.30 Uhr) verkündet der Internationale Sportgerichtshof Cas das Urteil nach dem Einspruch des Klubs. Neben der Europapokal-Sperre wurde eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro verhängt. Trainer Guardiola ist optimistisch, dass City noch einmal davonkommt. „Ich bin so zuversichtlich, weil ich die Argumente des Klubs kenne, höre und sehe“, sagte er nach dem 5:0 bei Brighton & Hove Albion. Raheem Sterling beeindruckte dabei mit drei Toren, auch Gabriel Jesus und Bernardo Silva waren erfolgreich. Aber haben die Treffer auch einen nachhaltigen Wert?

Zum ersten Mal würde eine Sanktion der Europäischen Fußball-Union Uefa wegen Verstößen gegen die Finanzregeln einen richtig großen Klub wirklich hart treffen – und vor dem höchsten Sportgericht bestehen. Ob Guardiola dann bleibt, ist ungewiss, auch die Stars könnten an einen Abgang denken ohne die lukrative Teilnahme an der Champions League. Die Königsklasse würde erstmals seit fast einem Jahrzehnt ohne City stattfinden. Profitieren könnte dann der Fünfte der Premier League, der sich bei einem Ausschluss über die Qualifikation freuen dürfte. Aber ob es soweit kommt?

Meister FC Liverpool verspielte die große Chance, alle Heimspiele einer Saison zu gewinnen. Gegen den FC Burnley gab es ein 1:1 und damit im 18. von 19 Partien an der Anfield Road keinen Sieg. Das Führungstor von Andrew Robertson reichte nicht, weil Jay Rodriguez noch ausglich in Halbzeit zwei.

Auch der FC Chelsea erlebte kein schönes Wochenende. Der Gegner des FC Bayern im Achtelfinale in der Champions League unterlag Sheffield United mit 0:3. Gegen den defensivstarken Gegner kamen die „Blues“ von Frank Lampard einfach nicht durch. Dafür wurde David McGoldrick mit zwei Toren Mann des Tages.

Chelsea aber blieb vorerst auf Rang drei – Manchester United kann aber mit einem Sieg über den FC Southampton an diesem Montag (21.00 Uhr bei Sky) vorbeiziehen. Verfolger Leicester City allerdings patzte auch und verlor 1:4 beim AFC Bournemouth. Das Tor von Jamie Vardy reichte nicht für mehr.

Der FC Arsenal dürfte im nächsten Jahr im Europapokal fehlen. Im London-Derby gegen Tottenham Hotspur gab es ein 1:2. Damit beträgt der Rückstand auf den Europa-League-Platz drei Spiele vor Saisonende fünf Punkte. Nur Alexandre Lacazette traf für die „Gunners“, Mesut Özil fehlte wieder.

Das Schicksal von Norwich City indes ist schon jetzt besiegelt. Die Mannschaft des deutschen Trainers Daniel Farke muss nach nur einem Jahr in der Premier League nach dem 0:4 gegen West Ham United wieder absteigen. Michail Antonio erzielte alle Tore. „Wir sind unglaublich enttäuscht“, sagte Farke.

In der spanischen Primera División spitzt sich das Titelrennen zu. Der FC Barcelona wahrte die Chance mit einem 1:0 bei Real Valladolid dank Arturo Vidal. Derzeit beträgt der Rückstand auf Real Madrid ein Punkt. Jedoch spielen die Königlichen am Montag noch beim FC Granada (22.00 Uhr bei DAZN).

Atlético Madrid ist nach einer Schwächephase nun auch fast sicher wieder in der Champions League. Mit dem Lieblingsergebnis 1:0 bezwang die Elf von Diego Simeone Betis Sevilla. Mario Hermoso flog zwar vom Platz, Diego Costa erzielte aber in Unterzahl das Siegtor für Leipzigs Königsklassen-Gegner.

In der italienischen Serie A entkam Juventus Turin knapp einer Heimniederlage. Atalanta Bergamo führte zwei Mal, jeweils glich Cristiano Ronaldo per Elfmeter aus, zum 2:2 in letzter Minute. „CR7 hat das Talent des Stars und weiß, wann die Bühne ganz für ihn ist“, schrieb die „Gazzetta dello Sport“.

Verfolger Lazio Rom machte es noch schlechter und kassierte ein 1:2 gegen Sassuolo Calcio. Die Elf um Toptorjäger Ciro Immobile holte nach der Corona-Pause aus sechs Partien sechs Punkte. Inter Mailand kann mit einem Sieg am Montag (21.45 Uhr bei DAZN) über den FC Turin vorbeiziehen.

Die Saison in der französischen Ligue 1 ist längst abgebrochen. Meister Paris St. Germain aber spielt im August noch in der Champions League und testet daher jetzt – mit Zuschauern. Das Duell mit Zweitligaklub Le Havre endete für die Elf von Thomas Tuchel mit einem 9:0. Knapp 5000 Fans durften im Stadion zusehen. Alle trugen Mund-Nase-Schutzmasken.