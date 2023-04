Mikel Arteta hatte Fragen, viele Fragen. Und so sprach der Trainer des FC Arsenal fast unentwegt mit seinem Assistenten Albert Stuivenberg. Arteta fragte und fragte und fragte und hielt sich eine Hand vor den Mund, damit Lippenleser anhand der Fernsehbilder nicht erkennen konnten, was der Spanier wissen wollte. Dabei war offensichtlich, worum es ihm an diesem kühlen Mittwochabend im Stadion in Manchester im Kern ging: Wie, um alles in der Fußballwelt, setzt man diesem unglaublich starken Gegner, mit dem es meine Mannschaft hier gerade zu tun hat, etwas entgegen?

Irgendwann wusste auch Stuivenberg nicht weiter und stand wortlos neben seinem Chef. Die Antwort auf die entscheidende Frage brauchte Arteta sowieso nicht eingeflüstert bekommen, er sah sie mit eigenen Augen – und sie war sehr deutlich: An diesem Abend gab es keinerlei Mittel gegen diesen Gegner. Manchester City gewann das Spitzenspiel der englischen Premier League völlig verdient mit 4:1 Toren – und ist nun Favorit auf den Gewinn des Titels. Arsenal ist zwar noch mit zwei Punkten Vorsprung Tabellenführer, Manchester City darf aber noch zwei Spiele mehr absolvieren.

Schmerzhafte Antworten für Arteta

Und in dieser Form, in der sich die Mannschaft auf Manchester von Pep Guardiola zeigt, scheint es ziemlich abwegig, dass sie in den restlichen sieben Partien viele der 21 noch möglichen Punkte nicht auf dem eigenen Konto verbucht. Kevin De Bruyne (7. und 54. Minute), John Stones (45.+1) und Erling Haaland (90.+5) trafen für City, Arsenal kam nur zum zwischenzeitlichen 1:3 durch Rob Holding (86.). Es waren die Fakten eines Spiels, das schnell keine zwei Optionen auf die Frage des Siegers zuließ, aber doch so viel mehr zu erzählen hatte, auch wenn die Antworten für Arteta und Arsenal schmerzlich waren.

Dabei dürfte keiner als der Trainer Arsenals gewusst haben, was auf ihn zukommt, denn kaum einer kennt den gegnerischen Trainer besser als Arteta. Als Pep Guardiola als Spieler seine große Zeit beim FC Barcelona erlebte und im Mittelfeld die Strategie vorgab, reifte im Nachwuchs des katalanischen Klubs ein Talent heran, das schon mit 15 Jahren in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam: Mikel Arteta Amatriain. Der Junge aus San Sebastián spielte ebenfalls im zentralen Mittelfeld und so schaute er besonders auf Vorbild Guardiola. Zu einem Einsatz im ersten Team Barcelonas reichte es allerdings nicht.

Dabei hatte Guardiola seinen Platz geräumt. Er war im Unfrieden gegangen und setzte seine Karriere in Italien, Qatar und Mexiko fort. Auch Arteta suchte sein Glück woanders, erst in Frankreich, dann in Schottland, nochmal kurz in der spanischen Heimat und fand seinen Platz schließlich in England beim FC Everton und bei Arsenal. Aus den Augen aber verlor er Guardiola nie, der 2007 im zweiten Team des FC Barcelona seine Trainerkarriere begann. Als er 2016 nach seiner Zeit bei Bayern München zu Manchester City kam, suchte er einen passenden Assistenten – und fand ihn in Arteta.

Fast dreieinhalb Jahre diskutierten Guardiola und Arteta die großen und kleinen Fragen des Fußballs gemeinsam, ehe der Kotrainer als Chef zu Arsenal wechselte. Er fühlte sich längst bereit, seine Ideen, die er an der Seite des großen Lehrmeisters Guardiola entwickelt hatte, selbst auszuprobieren in verantwortlicher Position. Das klappte zunächst nur teilweise erfolgreich, als Arsenal in Artetas erster Zeit gleich den englischen Pokal und den Supercup gewann, doch in der Liga als Achter zwei Mal nacheinander die Qualifikation für den Europapokal verpasste. War Arteta etwa doch nicht so gut wie gedacht?

Längst hat der 41 Jahre alte Baske eine Antwort gegeben. Nach Rang fünf in der vergangenen Saison spielte seine Mannschaft seit Sommer nicht nur sehenswerten, sondern insbesondere erfolgreichen Fußball. Seit Langem steht Arsenal auf Platz eins. Die Träume vom ersten Meistertitel seit 2004 unter dem legendären Trainer Arsene Wenger reiften in London. Sie sind nicht geplatzt, denn noch besteht die Chance, aber spätestens am Mittwochabend tauchten in den Bildern Arsenals ein paar Gestalten auf, die das Zeug haben, dass Arteta und die Seinen bald schweißgebadet und erschreckt aufwachen.

Ein Bild, das sich eingeprägt haben dürfte, war das des jubelnden Erling Haaland. Das ist nun nicht so neu, schließlich traf der Norweger zum 33. Mal in dieser Saison, womit er Mohamed Salahs Rekord übertrumpfte. Der hatte einst 32 Tore erzielt in einer Saison mit 38 Partien. Erstaunlich an Haalands Tor und Jubel war, dass er dabei seine langen blonden Haare offen trug. Der Stürmer hatte zuvor ein paar Chancen vergeben, dann verlor er auch noch sein Haarband. Doch anstatt den Durchblick zu verlieren traf er in der Nachspielzeit doch noch und gab Arsenal den Rest.

Vorher ragte aber ein anderer heraus: Kevin De Bruyne erzielte nicht nur zwei Treffer, darunter den ersten, der Arsenal den Mut raubte. Der Belgier war auch sonst kaum zu bremsen, allenfalls durch Foulspiele. Guardiola war hin und weg, als er über seinen besten Mann sprach. „Wenn wir Kevin finden und er rennen kann, ist er nicht aufzuhalten. Kevin ist ein Meister der Vorlage mit oder ohne Erling. Erling schießt ständig Tore mit oder ohne Kevin. Aber zusammen, mit Platz dahinter, sind sie so gefährlich.“ De Bruyne und Haaland dürften die Garantie sein, dass Manchester City diese Saison Titel holt.

Drei Chancen hat Guardiolas Mannschaft noch. In der Meisterschaft sieht es gut aus, auch wenn der Trainer sagte, dass Arsenal „uns noch zwei Punkte voraus ist“. Zudem steht City im Pokalfinale gegen Stadtrivale United. Und in der Champions League kommt es im Halbfinale zum Duell mit Real Madrid. Das dürften aufregende Spiele der derzeit wohl besten Mannschaften des Kontinents werden. Arteta schaute mit Bewunderung auf den einstigen Lehrmeister und dessen Team: „Sie waren vor allem in der ersten Halbzeit in Bestform. Sie waren wirklich gut.“ Zu gut für Arsenal.