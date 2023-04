Besonders verheißungsvoll mutet diese Woche für den SC Freiburg nicht an. Gleich zweimal gegen den FC Bayern antreten zu müssen gleicht titanischen Aufgaben: zuerst an diesem Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky, sowie in der ARD) in München im DFB-Pokalachtelfinale, danach am Samstag daheim in der Bundesliga (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky).

Und das auch noch nach zwei verdrießlichen Unentschieden in der Meisterschaft. In Mainz gaben die Breisgauer Fußballprofis einen 1:0-Vorsprung in letzter Minute her. Im Heimspiel am Samstag glichen die Berliner, wenn auch schon nach 77 Minuten, ebenso aus. Entsprechend wütend reagierte der emotional schon mal überkochende Trainer Christian Streich („Das kotzt mich an!“) auf das zweite Remis nacheinander.

Mit einem Überschuss an Selbstvertrauen wird der Pokalfinalist des Vorjahrs also nicht nach München reisen – auch wenn Streichs grundsätzlich stabiles Team seit sieben Spielen in der Liga unbesiegt ist. Ob das die Bayern, die daheim noch nie gegen Freiburg verloren haben, unter ihrem neuen Trainer und Motivator Thomas Tuchel besonders beeindruckt?

Streich, ein feinsinniger Fatalist, sagte wohl auch beim Rückblick auf die 0:5-Klatsche im Bundesliga-Hinspiel bei den Bayern Mitte Oktober: „Wenn wir schon in München sind, freuen wir uns, dort zu kicken.“

Viel Vergnügen! Aufs Neue das Pokalfinale in Berlin am 3. Juni erreichen zu können, erscheint angesichts der aktuellen Konstellation nach dem über weite Strecken überzeugenden 4:2-Sieg der Münchner gegen Borussia Dortmund zu Tuchels Einstand wie eine ferne Utopie.

Eher schon winkt die Chance auf ein zumindest kleines Erfolgserlebnis, also ein weiteres Remis in der Liga, beim Wiedersehen in Freiburg vier Tage später. Streichs defensiv meist starke, offensiv zuletzt aber zu oft harmlose Mannschaft kann an diesem Abend zumindest für ein zähes Duell sorgen, indem sie den Bayern den Zutritt in die gefährlichen Räume bestmöglich versperrt.

Die Freiburger Profis sind als Tabellenvierte der Bundesliga erprobte Kämpfer in den vielen Duellen um den entscheidenden Vorteil. Es spricht für Trainer und Mannschaft, dass sich das Team seit Saisonbeginn mit Ausnahme des zweiten Spieltags immer unter die ersten Sechs der Tabelle einreihen konnte. In Kleinigkeiten stark zu sein und auf den einen großen Moment zu hoffen: Das kann die Chance für den SC Freiburg sein.

Eine kollektive Aufgabe wie im Herbst 2022 soll es nicht noch einmal geben. Danach wurde Streich, auch das ein Charakterzug von ihm, sarkastisch. „Man hätte ja schon mal in einen Zweikampf gehen können“, merkte er an, und damit war zu diesem Spiel aus seiner Sicht auch schon alles gesagt.