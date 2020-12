Machtkampf im DFB : Es kann nur einen geben

In den vergangenen Tagen hat Fritz Keller versucht, gute Stimmung im Fußball-Land zu verbreiten. Am Mittwochabend trat der DFB-Präsident in einer ARD-Sendung zum Thema Homophobie im Fußball auf. Er sprach darüber, was der Verband schon alles unternommen habe und was er noch alles tun werde im Kampf für Vielfalt.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Zum Abschluss der Gesprächsrunde wurde Keller auf seinen angeblichen Friedensschluss mit dem Bundestrainer angesprochen. Der DFB-Präsident, der sich gerade auf vorweihnachtlicher Medientour befindet, um ein besseres Bild des Verbands und seiner eigenen Präsidentschaft zu verbreiten, hatte zuvor in einem Podcast des NDR sein Verhältnis zu Joachim Löw und die Verhältnisse im Deutschen Fußball-Bund (DFB) in mildem Licht erscheinen lassen. „Den (Weihnachtsfrieden) haben wir schon längst gemacht. Wir haben miteinander geredet und gucken nach vorne – in jeder Beziehung“, sagte er mit Blick auf Löw. Er gehe beim DFB mit dem Vorsatz ins neue Jahr, dort „ein bisschen mehr zusammenzurücken“.

Aus diesem Neujahrswunsch des Präsidenten, so viel steht schon vor Weihnachten fest, wird nicht viel. Während Keller noch auf seinem medialen Harmonie-Trip unterwegs war, rief der 1. DFB-Vizepräsident, Peter Peters, den Showdown im DFB aus – und ließ es an Klarheit über den Zustand des Verbandes nicht vermissen: „Ohne jedes Vertrauen“, „unfassbar viele Indiskretionen“, „fehlendes Miteinander in der Spitze“. In einem bemerkenswerten Gastbeitrag im „Kicker“ fordert Peters, der auch Aufsichtsratsvorsitzender und erster stellvertretender Sprecher des Präsidiums der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ist, daher eine schnelle Entscheidung im Machtkampf innerhalb des DFB: „Harte Entscheidungen sind gefragt. Die Zeit über Weihnachten ist jetzt die letzte Ruhepause, um darüber nachzudenken und weiteren Schaden vom DFB abzuwenden.“

Der Machtkampf, in dem für Peters nun eine harte und schnelle Entscheidung notwendig ist, spielt sich zwischen Präsident Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius ab. Dieser Konflikt lähmt den Verband nun schon seit Monaten. Multifunktionär Peters, dem der Ruf eines gewieften Taktikers vorauseilt, stellt sich in seinem Beitrag klar auf die Seite Kellers.

Dass er für diese Position die Unterstützung der Liga und von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert besitzt, darf als sicher gelten. „Kritisch mit Blick auf die Dissonanzen beim DFB sehe ich das fehlende Miteinander in der Spitze ohne jedes Vertrauen“, schreibt Peters. „Eigentlich ist es die Aufgabe und klare Zuständigkeit des Generalsekretärs, als Bindeglied in der DFB-Zentrale die gemeinsam beschlossene Präsidiumslinie reibungslos operativ umzusetzen. Das funktioniert leider nicht mehr, auch wegen unfassbar vieler Indiskretionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieses Misstrauen wieder beseitigen lässt.“

Generalsekretär Curtius ist schon seit einigen Wochen nach dem Sturz von einer Leiter, bei dem er sich unter anderem den Bruch beider Ellbogen zuzog, bis zum Ende diesen Jahres krankgeschrieben. Zu Beginn 2021, so kann man Peters’ Beitrag interpretieren, müsse dieser Konflikt nun endgültig entschieden werden.

„Unwürdiges Schauspiel an Illoyalität“

Keller dringt seit vielen Wochen darauf, den Generalsekretär abzuberufen oder seine Kompetenzen zu beschneiden, wie es unter Kennern der Lage heißt. Klar dürfte nun sein, dass die Bundesliga, die vier von zwölf stimmberechtigten Mitgliedern im DFB-Präsidium stellt, sich in einer Kampfabstimmung für Keller und dessen Vorstellungen aussprechen würde. Doch die Profivertreter besitzen nicht die Mehrheit in diesem Gremium, um den Weg bestimmen zu können. Daher nimmt Peters die Vertreter der Landesverbände in die Pflicht, den lähmenden Konflikt, unter dem auch die DFL leide, schnell zu lösen – so oder so. „Wir aus der Liga haben immer gesagt, dass der DFB seine eigene Linie finden muss, die DFL wird nicht über den DFB bestimmen. Also müssen jetzt folglich die Vertreter der Landesverbände im Präsidium die Verantwortung übernehmen und entscheiden, was das Beste für den DFB ist.“