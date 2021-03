Machtkampf beim DFB : Der große Verrat

Aktualisiert am

Der schmutzige Machtkampf im Deutschen Fußball-Bund (DFB), der seit rund einem halben Jahr zwischen Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius tobt, ist nun da angekommen, wo man die Schlammschlacht am wenigsten erwartet: in der Ethikkommission des DFB. Der Präsident hat dieses Gremium eingeschaltet, nachdem seinem Büroleiter und wichtigsten Mitarbeiter, Samy Hamama, in der vergangenen Woche die fristlose Kündigung zugestellt wurde.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Die hatte ausgerechnet Curtius als Verantwortlicher für das hauptamtliche Personal im Verband ausgesprochen. Pikant an den Vorgängen ist zweierlei. Zum einen: Keller wusste nichts von der Kündigung seines Vertrauten. Und zum anderen: Kellers Büroleiter wurde gefeuert, weil ihm vorgeworfen wird, sich unrechtmäßig Zugang zu einer Rechnung verschafft und diese weitergeleitet zu haben, damit sie an die Öffentlichkeit gelangt, um damit Curtius zu belasten und zu schaden. Es geht, für beide Seiten, um Verrat.